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Nakon obilnih padavina koje su juče zahvatile veći deo zemlje, vozače danas očekuju promenljivi uslovi vožnje, a pored mokrih kolovoza i slabije vidljivosti na pojedinim deonicama, moguća su zadržavanja vode na putu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Mogući su i nanosi zemlje na kolovozu,što povećava opasnost od proklizavanja, dok je zbog natopljenog tla veći i rizik od odrona, te se vozačima savetuje dodatni oprez, prilagođena brzina i veće odstojanje između vozila kako bi na vreme mogli da reaguju u slučaju iznenadne opasnosti. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Batrovcima dva sata, na Horgošu oko sat i po a na prelazu Bezdan jedan sat.

Kurir.rs/Beta

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