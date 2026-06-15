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Evropska komisija zvanično je donela odluku o ukidanju obaveznog titar testa na besnilo za pse, mačke i domaće tvorove koji iz Srbije i Crne Gore putuju u Evropsku uniju. Nova pravila stupaju na snagu 19. juna 2026. što za vlasnike životinja u našoj zemlji znači kraj tromesečnog birokratskog čekanja, drastično lakšu proceduru i direktnu finansijsku uštedu od oko 100 evra po ljubimcu.

Kada stupa na snagu ukidanje titar testa za Srbiju?

Ova dugoočekivana izmena definisana je Izvedbenom uredbom Evropske komisije 2026/1169, što možete pročitati na ovom linku. Brisel je prelomio nakon što su Srbija i Crna Gora dostavile zvanične dokaze i garancije o stabilnoj epidemiološkoj situaciji i uspešnoj kontroli besnila.

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Do sada je odlazak na odmor sa četvoronožnim prijateljem zahtevao višemesečne pripreme od vađenja krvi i slanja uzoraka u Pasterov zavod, do obaveznog čekanja od 90 dana nakon analize pre nego što se uopšte stigne na granični prelaz. Pored ogromnog gubitka vremena, ovaj proces je vlasnike koštao oko 12.000 dinara po životinji. Od 19. juna ta prepreka zvanično odlazi u istoriju i putovanja se mogu planirati u hodu.

Šta je od dokumenata sada obavezno za prelazak granice sa ljubimcem?

U redovnom režimu putovanja ostaju standardni biosigurnosni protokoli koji važe za sve države koje se nalaze van granica EU. To znači da je za prelazak granice i dalje neophodno imati Međunarodni veterinarsko-zdravstveni sertifikat. Ovaj dokument izdaje Republička veterinarska inspekcija, a pregledi i prateće takse iznose oko 9.500 dinara.

Cenovnik: Koliko koštaju čip, vakcina i sertifikat? - Čipovanje psa između 2.000 i 3.000 dinara - Vakcina protiv besnila jednom godišnje od 1.500 do 2.500 dinara - Vakcina i čipovanje zajedno 4.500 dinara - Veterinarski sertifikat sa taksama oko 9.600 dinara

To spada pod univerzalnu svetsku praksu kojom Srbija garantuje zdravstvenu ispravnost životinje na granici, a kroz identične kontrole i overe sertifikata prolaze one koje, recimo, u EU dolaze iz SAD, Kanade ili Velike Britanije.

Korak po korak: Kakva je procedura pred put

Nakon 19. juna, da biste sa psom ili mačkom legalno prešli granicu Evropske unije, potrebno je da prođete kroz sledeće korake:

- Ljubimac mora biti trajno označen ISO mikročipom. Izuzetno je važno da je čipovan pre ili na sam dan primanja vakcine protiv besnila.

- Vakcina protiv besnila mora biti važeća i upisana u pasoš. Ako je reč o prvoj vakcini u životu psa, od dana davanja do dana prelaska granice mora proći najmanje 21 dan.

- Najkasnije 48 sati pre odlaska u veterinarsku inspekciju po sertifikat, vaš veterinar mora da obavi klinički pregled, očisti životinju od unutrašnjih parazita i u plavi pasoš unese zvaničnu potvrdu da je pas zdrav i spreman za put.

- Sa ljubimcem, plavim pasošem, potvrdom veterinara i uplaćenim državnim taksama odlazite kod republičkog veterinarskog inspektora koji štampa konačni Međunarodni zdravstveni sertifikat.

Zamka sa povratkom u Srbiju: Kada sertifikat prestaje da važi?

Zvanični Međunarodni veterinarski sertifikat ima striktno definisane rokove koji često zbunjuju putnike na granicama. Od momenta kada vam inspekcija izda i pečatira sertifikat, imate rok od tačno 10 dana da sa ljubimcem pređete granicu Evropske unije. Kada jednom uđete na teritoriju EU, taj isti dokument vam važi punih 120 dana za boravak, tranzit i kretanje među zemljama članicama.

Foto: Shutterstock/Vika Hova

Gde se vadi veterinarski sertifikat? Sertifikat izdaje Veterinarska inspekcija Republike Srbije, a njeno sedište je u ulici Velisava Vulovića 1a na Dedinju. Broj telefona je 011/66-56-012, aradno vremei 9 do 14 sati. Veterinaski sertifikat u drugim gradovima izdaju nadležne veterinarske inspekcije za taj grad.