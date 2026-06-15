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U poslednjih nekoliko godina obrazac po kojem naši građani kupuju hranu značajno se promenio. Nekada se u korpu ubacivalo ono “što se zna i jede godinama”, dok danas sve više nas pažljivo čita deklaracije, proverava sastav i traži proizvode koji odgovaraju specifičnim načinima ishrane. Tako su pojmovi poput bezglutenski proizvodi, proizvodi bez laktoze, biljni proizvodi i organski proizvodi postali deo svakodnevnih pretraga, a ne više samo izbor onih sa posebnim dijetetskim potrebama.

Uz to, sve veći broj potrošača koristi online alate i filtere kako bi lakše pronašao proizvode koji odgovaraju njihovoj ishrani, pa je platforma Cenoteka postala ključna u planiranju kupovine. Umesto lutanja po rafovima, ljudi sada žele tačno da znaju šta kupuju, koliko svaki proizvod košta i da li odgovara njihovom režimu ishrane.

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Kako su bezglutenski i proizvodi bez laktoze postali standard Najveći rast interesovanja ubedljivo beleže bezglutenski proizvodi i mlečni proizvodi bez laktoze, koji su u početku bili rezervisani za uske grupe potrošača, a danas se kao po pravilu nalaze u korpama običnih kupaca. U Srbiji građani u sve većem broju prijavljuju osetljivost na određene namirnice ili jednostavno žele lakšu i “čistiju” ishranu, pa se izbor prirodno širi ka ovim kategorijama. Posebno su tražene bezglutenske testenine, koje su postale standardna alternativa klasičnim pastama, dok bezlaktozni jogurti i mleko zauzimaju sve veći deo rafova u marketima. Iako su nekada bili skuplji i teže dostupni, danas se mogu pronaći u gotovo svakoj većoj prodavnici, neretko po pristupačnim cenama.

Biljna mleka postaju deo svakodnevne ishrane Jedan od najuočljivijih trendova jeste rast popularnosti biljnih napitaka, kao i zamena za meso. Biljna mleka poput bademovog, ovsenog i sojinog mleka više nisu egzotika, već se koriste u svakodnevnoj pripremi kafe, doručka i deserata, a mnogi ih daju i deci.

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Paralelno sa tim, sve više se kupuju proizvodi koji se reklamiraju kao zamena za meso, a koji pokušavaju da repliciraju ukus i teksturu mesa, samo na biljnoj bazi. Ovaj segment posebno raste među mlađim potrošačima koji žele fleksibilniji pristup ishrani, bez potpunog odricanja od ukusa na koji su navikli. Srbi sve češće biraju ovsene pahuljice, kaše, zdrave namaze i napitke, poseban fokus i na organskim proizvodima Posebno zanimljiv deo cele priče jeste to što zdrava hrana više nije rezervisana samo za one koji striktno vode računa o ishrani ili imaju određene zdravstvene probleme, već je postala deo svakodnevne kupovine ogromnog broja građana. Sve više ljudi danas bira proizvode sa manje aditiva, manje šećera, bez glutena ili bez laktoze, dok razne pahuljice, ovsene kaše, biljni napici i zdravi namazi polako prelaze u standardnu kuhinjsku opremu modernih domaćinstava. Ono što je donedavno delovalo kao trend sa društvenih mreža sada se pretvara u potpuno novu kulturu kupovine hrane, gde ljudi žele da jedu kvalitetnije, ali i da pritom ne troše više novca nego što moraju.

Zanimljivo je da među najtraženijim kategorijama trenutno dominiraju bezglutenske testenine, proteinski pudinzi, organski proizvodi, zrnasti proizvodi i mahunarke, ali i zdravi slatkiši i grickalice koji pokušavaju da spoje “nešto slatko” i osećaj manje griže savesti. Danas kupci mnogo pažljivije čitaju sastav proizvoda nego ranije, pa više nije neobično da neko pola sata proučava sastav nekog biljnog napitka ili traži najbolju gluten free testeninu kao da bira novi telefon.

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Sve veći broj korisnika baš zato svakodnevno posećuje Cenoteku kako bi pronašao proizvode koji odgovaraju njihovom režimu ishrane, bilo da se radi o bezglutenskim proizvodima, proizvodima bez laktoze ili veganskoj hrani. Umesto nasumične kupovine, sada se ide ciljano, odnosno tačno se zna šta se traži, gde se može pronaći i najbitnije - koliko šta košta.