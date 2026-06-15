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- Očekujem da će završni ispit proteći u najboljem redu i da će realizacija završnog ispita biti regularna i na najvišem nivou. Nadam se da će atmosfera na završnom ispitu biti kao atmosfera u ovoj školi, koja je inače najveća škola u Srbiji, koja broji skoro 2.300 učenika. Učenicima želim da pokažu znanje i da ostvare rezultate koji će im omogućiti da upišu željene škole i dalje nastave svoje školovanje - naveo je Stanković.

Ministar je rekao da završni ispit polaže oko 64.000 učenika osmog razreda. On je naveo učenici završni ispit polažu tri dana, odnosno da danas polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra test iz matematike, a u sredu test iz izbornog predmeta.

Danas počinje polaganje male mature Foto: Dragana Udovicic, Printskrin

Stanković je istakao da obrazovni sistem nudi različite mogućnosti i da učenici mogu da pronađu zanimanja koja će biti njihova profesionalna orijentacija. On je istakao da u srednjim školama ima oko 72.000 slobodnih mesta i da ima dovoljno mesta za sve, bilo da je reč o gimnazijama, srednjim stručnim ili umetničkim školama.

Ministar je podsetio da su se učenici kada je polaganje trećeg testa i predmeta po izboru, najviše njih opredelilo geografiju, biologiju, istoriju, fizika i hemiju.