Osmaci danas polagali srpski jezik, a evo kada stižu rezultati: Ministar saopštio važne datume
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković poželeo je danas uspeh i dobre rezultate učenicima osmog razreda koji danas prvog dana završnog ispita polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. On je jutros pre početka polaganja završnog ispita posetio Osnovnu školu "Nikola Tesla" u Vinči i razgovarao sa učenicima osmog razreda.
- Očekujem da će završni ispit proteći u najboljem redu i da će realizacija završnog ispita biti regularna i na najvišem nivou. Nadam se da će atmosfera na završnom ispitu biti kao atmosfera u ovoj školi, koja je inače najveća škola u Srbiji, koja broji skoro 2.300 učenika. Učenicima želim da pokažu znanje i da ostvare rezultate koji će im omogućiti da upišu željene škole i dalje nastave svoje školovanje - naveo je Stanković.
Ministar je rekao da završni ispit polaže oko 64.000 učenika osmog razreda. On je naveo učenici završni ispit polažu tri dana, odnosno da danas polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra test iz matematike, a u sredu test iz izbornog predmeta.
Stanković je istakao da obrazovni sistem nudi različite mogućnosti i da učenici mogu da pronađu zanimanja koja će biti njihova profesionalna orijentacija. On je istakao da u srednjim školama ima oko 72.000 slobodnih mesta i da ima dovoljno mesta za sve, bilo da je reč o gimnazijama, srednjim stručnim ili umetničkim školama.
Ministar je podsetio da su se učenici kada je polaganje trećeg testa i predmeta po izboru, najviše njih opredelilo geografiju, biologiju, istoriju, fizika i hemiju.
Stanković je naglasio da će preliminarni rezultati završnog ispita biti objavljeni 19. a konačni 22. juna. Učenici, u utorak, drugog dana završnog ispita polažu test iz matematike od 9 do 11 časova.