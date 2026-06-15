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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je danas sa direktorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Milanom Kovačevićem ugovor o dodeli sredstava za realizaciju projekta sanacije i restauracije Spomenika fašističkog terora u Jankovom Mostu kod Zrenjanina.

Milica Đurđević Stamenkovski
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo je opredelilo 800.000 dinara, sa ciljem očuvanja jednog od značajnih spomen-obeležja koje svedoči o stradanju naroda tokom Drugog svetskog rata i predstavlja važan deo kulturno-istorijskog nasleđa Republike Srbije.

Ministarka je istakla da je očuvanje spomeničkog nasleđa od izuzetnog značaja za negovanje kulture sećanja i prenošenje istine o stradanju i borbi za slobodu budućim generacijama.

- Naša je obaveza da čuvamo mesta sećanja i da ne dozvolimo da budu prepuštena zaboravu. Spomenici nisu samo svedočanstva prošlosti, već i trajni podsetnici na žrtvu koju su naši preci podneli za slobodu koju danas uživamo - poručila je ministarka.

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Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin Milan Kovačević zahvalio je Ministarstvu na podršci, ističući da će odobrena sredstva omogućiti da se radovi na sanaciji i restauraciji Spomenika fašističkog terora u Jankovom Mostu izvedu u skladu sa stručnim konzervatorskim principima, čime će biti obezbeđeno njegovo dugoročno očuvanje.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavlja da podržava projekte zaštite, obnove i očuvanja spomen-obeležja širom Srbije, prepoznajući njihov značaj za negovanje nacionalnog identiteta, kulture sećanja i poštovanja prema žrtvama koje su se borile za slobodu naše zemlje.

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