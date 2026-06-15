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Devojčica Kalina Rašeta (13) iz Apatina je, i pored izuzetno teške bolesti, pre par dana uspešno završila šesti razred i na poklon dobila nešto što je dugo želela – da vidi kako izgleda dečja igraonica u kojoj, zbog svoje bolesti, nije bila nikada.

Njeni drugari iz razreda, uz pomoć nastavnika i roditelja, su se potrudili da sve detaljno organizuju i Kalini konačno ispune ovu veliku želju.

-Zahvaljujući bezuslovnoj ljubavi, trudu i organizaciji njenih predivnih prijatelja iz razreda, ta velika želja je, u petak, postala stvarnost. Njen osmeh i volja za životom su osvetlili celu igraonicu, pokazujući svima nama šta znači istinska hrabrost i snaga duha, prepričava nam Dragana, jedna od organizatorki ovog lepog dešavanja.

Po njenim rečima, ovaj emotivan dan ne bi bio moguć bez ljudi velikog srca, od kojih posebno izdvaja vlasnika igraonice “Avantura” i njegovu porodicu, kojoj Kalinini prijatelji i roditelji upućuju najdublju zahvalnost.

-Oni su bez oklevanja podržali ovu ideju, otvorili vrata svoje igraonice i uložili trud da prilagode prostor i omoguće da se ceo plan realizuje, bez ikakvih prepreka. Njihov humanitarni gest i saosećanje omogućili su Kalini da se oseća kao i sva druga deca - prihvaćeno, srećno i slobodno, navodi naša sagovornica.

Ipak, put do ostvarenja ovog sna podsetio je na realnost i izazove sa kojima se porodice dece sa teškim oboljenjima svakodnevno susreću.

- Glavni izazov u organizaciji bio je sam prevoz do igraonice, jer je zavisio od dostupnosti sanitetskih kola Hitne pomoći. Budući da su ova vozila prioritetno namenjena hitnim i životno ugroženim slučajevima, organizacija ovakvih izlazaka uvek nosi dozu neizvesnosti i čekanja. Ova situacija jasno je ukazala na dugoročnu i hitnu potrebu porodice, kojoj bi jedan kombi, prilagođen ili prilagodljiv za njen prevoz, bio od nemerljivog značaja. Imati sopstveno vozilo u koje se mogu bezbedno smestiti Kalina i svi njeni medicinski aparati značilo bi slobodu – mogućnost da lakše odlaze na preglede, ali i da češće imaju dane ispunjene radošću, baš kao što je bio ovaj u petak, zaključuje Dragana.

Podsetimo, Kalini je uoči prvog rođendana dijagnostikovana spinalna mišićna atrofija (SMA), tip 1. Reč je o progresivnoj i izuzetno teškoj neurološkoj bolesti koja slabi sve mišiće u telu, uključujući i one ključne za disanje i gutanje. Zbog progresije bolesti, Kalina zavisi od aparata i ne može samostalno da diše. I pored medicinskih prognoza i teške svakodnevice, ona je veliki borac.

Pomozimo ovoj hrabroj devojčici da lakše ide kroz život i da lakše stiže do svojih malih i velikih pobeda.