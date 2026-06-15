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Republički zavod za statistiku (RZS) organizovao je u petak, 12. juna, radionicu "Unapređenje planiranja na lokalnom nivou kroz podatke i digitalna rešenja" u hotelu Putnik Inn na Novom Beogradu. Skup je okupio predstavnike lokalnih samouprava, regionalnih privrednih komora i institucija uključenih u razvoj modernog statističkog sistema, a posvećen je razvoju novog digitalnog alata koji treba da promeni način na koji državne institucije i lokalne samouprave u Srbiji koriste zvanične podatke.

Reč je o sistemu za podršku donošenju odluka – Decision-Making Support System (DMSS) – koji se razvija u okviru projekta EU4SORS, finansiranog od strane Evropske unije u okviru programa IPA 2022, a koji sprovodi RZS. Projekat traje od 2024. do 2027. godine i obuhvata uvođenje sistema u čak 68 nacionalnih i lokalnih institucija, uz obuku zaposlenih i prilagođavanje postojećih procesa. Cilj projekta je da unapredi kapacitete nacionalnog statističkog sistema za pružanje naprednih analitičkih rešenja i da dodatno osnaži njegovu ulogu kao ključnog partnera u kreiranju politika zasnovanih na pouzdanim i sveobuhvatnim podacima. Fokus je na razvijanju sistema podrške donošenju odluka sa posebnim osvrtom na analitiku informacija o radnoj snazi, kao i na uspostavljanju statističkog registra stanovništva.

Na radionici su predstavljene aktivnosti realizovane u okviru podkomponente "Razvoj sistema za podršku donošenju odluka na lokalnom nivou (DMSS_LL)", kao i rezultati istraživanja o potrebama za podacima u ekonomskoj, društvenoj oblasti i oblasti zaštite životne sredine, sprovedenog tokom decembra 2025. godine. Prikazana je i radna verzija nove korisničke platforme za interaktivnu vizualizaciju i analitičku interpretaciju podataka. Jasmina Savić iz RZS-a, koja je otvorila skup, podsetila je da ideja o transformaciji uloge zvanične statistike seže još u 2018. godinu, kada je RZS u Ženevi po prvi put predstavio viziju prema kojoj statistika treba da bude više od skupa tabela i saopštenja. "Statistika mora da se približi korisnicima podataka na taj način što će se, osim tabela i podataka indikatora, na jedan noviji, transparentniji način približiti svojim korisnicima u smislu da im ponudi i nova digitalna rešenja, digitalne alate preko kojih će brže i lakše da dolaze do potrebnih podataka u trenutku", naglasila je Savić. Ovaj program ne doprinosi samo poboljšanju kapaciteta za proizvodnju statističkih podataka, već podržava RZS i u naporima da ojača administrativne kapacitete i razvije funkciju koordinacije između državnih organa i lokalnih samouprava, a konačni cilj je da politike Srbije budu zasnovane na podacima i usklađene sa standardima i direktivama Evropske unije.

Pored institucija, projekat treba da donese koristi i medijima – kroz lakši pristup proverenim i transparentnim podacima kao osnovi za tačno i odgovorno izveštavanje – ali i građanima, koji će dobiti transparentnije kreiranje politika koje direktno utiču na kvalitet njihovog svakodnevnog života.