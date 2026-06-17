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Jedini grad na moru u Bosni i Hercegovini, Neum, i ovog leta privlači veliki broj turista iz Srbije, a prema cenama smeštaja i ugostiteljskih usluga i dalje važi za jednu od najpovoljnijih destinacija na Jadranu.

Neum je posebno stekao popularnost tokom pandemije koronavirusa, kada su mnogi građani Srbije tražili pristupačne destinacije do kojih se može stići automobilom bez dugih putovanja i komplikovanih procedura prelaska granica. Od Beograda do Neuma ima oko 470 kilometara, odnosno približno šest do sedam sati vožnje, što ga čini jednom od najbližih morskih destinacija za turiste iz Srbije.

Osim blizine, glavni razlog njegove popularnosti bile su i niže cene u odnosu na susednu Hrvatsku i Crnu Goru. Taj trend nije se značajno promenio ni ove godine.

Cene smeštaja

Prema cenama koje su trenutno dostupne na platformi Buking, apartmanski smeštaj za dve osobe tokom glavne sezone uglavnom se kreće između 50 i 70 evra po noći. U jeftinijoj varijanti u vilama i apartmanima Kurir je pronašao noćenje već od 3.100 dinara za dve osobe. Za porodice ili društva od tri do četiri osobe potrebno je izdvojiti između 70 i 120 evra za noćenje, dok apartmani u prvom redu do mora ili sa panoramskim pogledom na Jadran mogu da koštaju i više od 150 evra po noći.

Neum je i dalje pristupačna destinacija za letovanje Foto: Shutterstock

Cene hrane i pića

Kada je reč o ugostiteljskoj ponudi, cene su i dalje osetno niže nego u većini primorskih mesta u Hrvatskoj. Kafa se može popiti za jedan do jedan i po evro, dok se cena točenog piva kreće od dva do tri evra. Pica u restoranima uglavnom košta između šest i deset evra, dok su ćevapi od pet do osam evra. Za riblje specijalitete i jela od morskih plodova potrebno je izdvojiti od 10 do 25 evra, u zavisnosti od restorana i vrste obroka.

Večera za dve osobe sa pićem u prosečnom restoranu najčešće košta između 20 i 40 evra, što je i dalje značajno povoljnije nego u mnogim turističkim centrima duž hrvatske obale.

Turisti koji borave u apartmanima sa kuhinjom mogu dodatno da uštede, jer su cene u marketima uglavnom na nivou ili tek nešto više od onih u Srbiji. Voda, mleko, hleb i osnovne životne namirnice dostupni su po cenama koje ne odstupaju značajno od regionalnog proseka.

Foto: Turistički ured Neum

Kada se podvuče crta, za dve osobe je tokom špica sezone potrebno izdvojiti između 80 i 140 evra dnevno za smeštaj, hranu i piće. Za sedmodnevni odmor to znači budžet od približno 560 do 980 evra, u zavisnosti od izbora smeštaja i navika tokom letovanja.