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Nakon slučaja vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi u okolini kod Čačka, koji se dogodio u četvrtak, 11. juna u školskim prostorijama dok su učenici gubili jedan čas, oglasili su se iz Višeg javnog tužilaštva i u saopštenju naveli "da je na osnovu svih preduzetih radnji utvrđeno da u konkretnom slučaju nije bilo silovanja niti zlostavljanja maloletnog dečaka od strane drugih učenika, nego se radilo o neprimerenom ponašanju grupe dečaka, radi egzibicionizma".

Više o ovom nemilom događaju, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Dejan Jevtović, meštanin otac troje dece koja pohađaju ovu školu.

- Pa eto, jedan nemili događaj. Teško je i pričati o tome. Kao roditelj sam uznemiren. Moje dete ide u ovu školu i teško mi je što o tome mora da sluša, kao i svim drugim roditeljima. Svi smo zaista u šoku. Svi smo u šoku. Doktori u bolnici su uradili sve što su mogli, ali je kasnije došlo do različitih informacija u javnosti koje umanjuju ono što se desilo. Svi smo zabrinuti i tražimo odgovore - rekao je Jevtić.

Dejan Jevtović, meštanin otac troje dece koja pohađaju ovu školu Foto: Kurir Televizija

Svedočenja roditelja i neproverene informacije

Kako navodi, informacije iz različitih izvora su mu ukazale na ozbiljnost događaja i moguće priznanje pojedinih učesnika, uz napomenu da se sve tvrdnje i dalje proveravaju.

- Deca su mi rekla da se događaj desio i da je bilo više učesnika. Takođe sam razgovarao sa decom iz škole koja tvrde da su videla ili znala šta se dogodilo. Ne mogu da tvrdim sve sa sigurnošću, ali tako glase informacije koje imamo. Bio sam kod direktorke škole i ona je navodno potvrdila da su deca priznala učešće u događaju - kaže on.

Dalje je izneo navode koje je čuo od dece o postojanju i brisanju snimka, uz zabrinutost da bi eventualno prikrivanje takvih informacija moglo imati šire posledice u budućnosti.

- Deca su mi rekla da je postojao video-snimak i da je obrisan. Ne mogu to da tvrdim sa sigurnošću, ali tako su mi preneli. Takođe se govori da je učiteljica tražila od dece da izbrišu snimak kako ne bi došlo do daljih problema. Ako se ovakve stvari zataškavaju, postavlja se pitanje šta će se dogoditi u budućnosti i da li će se problemi ponavljati ili pogoršavati - naveo je Jevtić.

Foto: Shutterstock

Očekuje se i zvanično saopštenje škole povodom incidenta. Takođe, oglasilo se i nadležno javno tužilaštvo koje je navelo da se u ovom slučaju radi o simulaciji događaja seksualne prirode.

Kako smo ranije pisali, javnost je bila izuzetno uznemirena nemilim događajem koji se u četvrtak, 11. juna dogodio u školi kod Čačka. Slučaj je prijavljen nadležnim organima kada je navedeno da je učenik sedmog razreda seksualno zlostavljan u učionici.

- Prijavljeno je da su dečaci iz razreda pozvali oštećenog da dođe u praznu učiniocu. Deca pričaju da ga je jedan držao, a drugi ga je svukao i napastvovao. Sve to posmatralo je još pet ili šest dečaka, a pojedini su čitav taj gnusni čin snimali telefonom - ispričala je tada uznemirena majka jednog od učenika ove škole.

U međuvremenu, za medije je govorila i majka žrtve vršnjačkog nasilja, koja je rekla da je njeno dete pretrpelo emotivni šok.

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Kurir.rs