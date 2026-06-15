Slušaj vest

Dramatična potraga za dvojicom dečaka starosti 10 i 11 godina, koji su sinoć nestali u okolini Paraćina imala je srećan kraj, jer su prema nezvaničnim informacijama oni pronađeni živi.

- Mališani su se udaljili kvadom i potraga za njima trajala je satima. Za dečacima su tragali pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, porodica, kao i veliki broj građana i dobrovoljaca koji su tokom noći i jutra pretraživali teren, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Za sada nema zvaničnih detalja o okolnostima njihovog nestanka, pronalaska niti o njihovom zdravstvenom stanju.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHrvatskaSREĆAN KRAJ POTRAGE! Pronađene tinejdžerke (13) koje su nestale kod Bjelovara
shutterstock_2402336037.jpg
DruštvoFILIP BABI REKAO DA IDE PO CIGARE, UZEO SAMO MOBILNI I KLJUČ: Pa nestao bez traga, a onda mu se ubio i najbolji drug?! Jedno deda Branku ne da mira
untitled2.jpg
DruštvoREŠENA MISTERIJA NESTANKA MARKA IZ KRALJEVA: Pronađen u Dečanima posle mesec dana potrage, porodica otkrila šta je tražio u manastiru
viber_image_2024-12-08_22-10-36-370.jpg