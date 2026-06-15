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Razumevanje pročitanog teksta, značenje reči "ustručavati se", prepoznavanje autora "Gorskog vijenca", genitiv i lik Feme iz Sterijine "Pokondirene tikve" zadali su najviše muka osmacima koji su danas polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, kojim je započeto trodnevno polaganje završnog ispita.

Mnogima je posebno zbunjujući bio 19. zadatak sa arhaičnim izrazima. Tvrde da je bilo teže nego na probnom, pa i prošlogodišnjem testu.

Mali mauturanti OŠ "Drinka Pavlović" saglasni su da su najviše problema imali sa zadacima koji su zahtevali pažljivo čitanje i razumevanje teksta.

- Prvi zadatak je bio najlakši i zanimljiv za čitanje, dok je 17. sa Femom i "Pokondirenom tikvom" bio težak. A 19. je bio katastrofa, imao je dosta starih reči i pola nisam ni razumeo, pa ni uradio. Na probnom testu nisam imao nedoumica kao sada i čini mi se da su zadaci bili konkretniji - kaže jedan odličan đak, koji bi u gimnaziju.

Problem s koncentracijom i čitanjem

Neki maturanti tvrde da je test bio teži od probnog Foto: Kosovo online printscreen

Njegov drug navodi da su mu glavobolju zadala čak četiri pitanja.

- Na poslednjem je trebalo mnogo da se razmišlja, a nejasna mi je bila i rečenica sa značenjem reči, gde je tačan odgovor bio "ustručavati se", a ja sam napisao "predstaviti se". Mislim da ću imati oko 16 bodova.

Među pitanjima koja su se najčešće pominjala u školskom dvorištu po izlasku iz učionica našla su se i ona o značenju genitiva, Njegošu, kao i o upotrebi zareza.

- Trebalo je da zaokružimo autora "Gorskog vijenca", a ja sam baš tada zablokirala. Čudna mi je bila i "Pokondirena tikva", ali i svi zadaci u kojima je trebalo pažljivo čitati tekst. Test je bio teži čak i od prošlogodišnjeg, jer vežbala sam stare testove i znam kakvi su bili zadaci - ističe maturantkinja.

Neki osmaci su se dvoumili i oko gramatike.

- Bila je sintagma "korice knjige". Znao sam da je u pitanju genitiv, ali sam se dvoumio da li je deoni ili prisvojni. Na kraju sam upisao deoni i sada sam saznao da sam pogrešio. Zbunili su me i zadaci u kojima je trebalo zaokružiti više odgovora, jer nisam znao da li ih ima dva ili tri.

Danas počinje polaganje male mature Foto: Dragana Udovicic, Printskrin

Polemika se vodila i oko pravopisa.

- Pogrešila sam zadatak sa zarezom. Dugo sam razmišljala da li se iza vokativa stavlja zarez i da li se reč "pošto" odvaja zarezom, pa sam na kraju dala pogrešan odgovor - priznaje jedna učenica.

Ipak, uprkos utiscima sa testa iz srpskog jezika, većina maturanata veruje da će sutra ostvariti bolji rezultat na matematici, dok kao najlakši deo završnog ispita vide test iz izbornog predmeta, koji polažu u sredu.

Na OVOM LINKU pročitajte rešenja testova iz srpskog jezika.

Pokažite znanje i ostvarite rezultate

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković poželeo je uspeh i dobre rezultate učenicima osmog razreda. Posetio je OŠ "Nikola Tesla" u Vinči i razgovarao s malim maturantima.

- Prvi dan završnog ispita protekao je u najboljem redu. Ministarstvo prosvete nije dobilo informacije koje bi ukazivale na odstupanja od utvrđenih procedura. Polaganju ovog testa pristupilo je 99,2 odsto učenika - naveo je ministar.

Dejan Vuk Stanković obišao đake na polaganju male mature Foto: Ministarstvo Prosvete

Učenici će sutra, od 9 do 11 časova, polagati test iz matematike, dok će u sredu, 17. juna, rešavati test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. Kada je reč o polaznicima funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, oni su sve testove polagali danas.

- Na test iz matematike učenici treba da ponesu hemijsku olovku koja piše plavom bojom (ne olovku piši-briši), grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar. Učenici imaju na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke. Roditelji će imati uvid u preliminarne rezultate u petak, 19. juna na nivou škole i portalu Moja srednja škola, a istog dana moći će da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita.

Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna. 2026. godine.