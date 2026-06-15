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Beograd, 15.06.2026 - Brendovi kompanije Petrol Srbija – Kafa Na putu i Q Max goriva – dobitnici su priznanja „Izabran proizvod godine 2026“ na tržištu Srbije. Ovo priznanje, koje se dodeljuje na osnovu nezavisnog istraživanja među potrošačima, potvrđuje poverenje korisnika u kvalitet, pouzdanost i iskustvo koje Petrol pruža vozačima i putnicima širom Srbije.

„Priznanje „Izabran proizvod godine“ za nas predstavlja izuzetno važnu potvrdu da korisnici prepoznaju kvalitet i vrednost proizvoda i usluga koje razvijamo u okviru kompanije Petrol Srbija. Posebno smo ponosni što su upravo potrošači u Srbiji prepoznali kafu Na putu i Q Max kao proizvode koji odgovaraju njihovim svakodnevnim potrebama i očekivanjima. Ovo priznanje dodatno nas motiviše da nastavimo sa unapređenjem ponude i razvojem savremenih usluga koje korisnicima donose kvalitetnije i jednostavnije iskustvo na putu“, izjavio je Uroš Bider, generalni direktor kompanije Petrol d.o.o. Beograd. Priznanje „Izabran proizvod godine“ zasniva se isključivo na ocenama potrošača, koji kroz nezavisno istraživanje procenjuju inovativnost proizvoda, kvalitet i nameru kupovine. Upravo zato ova nagrada predstavlja relevantan pokazatelj stvarnih potreba i očekivanja korisnika.

Kafa Na putu – prepoznatljiv Petrolov brend za uživanje u vožnji Kafa Na putu već godinama predstavlja važan deo Petrolove ponude za vozače i putnike koji žele kvalitetnu kafu tokom putovanja i svakodnevnih obaveza. Dosledan kvalitet pripreme, brzina usluge i dostupnost na 21 Petrol prodajnom mestu širom Srbije izdvojili su ovaj brend kao pouzdan izbor potrošača. Istraživanje zadovoljstva 2025 pokazalo je poboljšanje zadovoljstva ukusom i cenovnom percepcijom Kafe Na putu. Dodatnu pogodnost imaju članovi Zlatne Petrol kartice, kojima je svaka šesta Kafa Na putu besplatna, što dodatno doprinosi korisničkom iskustvu i lojalnosti kupaca. Više o ponudi Kafa Na putu | Petrol.

Q Max –napredna goriva za vrhunske performanse i zaštitu motora Q Max predstavlja novu generaciju premium goriva kompanije Petrol, razvijenu za veću efikasnost, bolje performanse i zaštitu motora. Potrošači su prepoznali prednosti kao što su čistiji motor, ekonomičnija vožnja i smanjena emisija štetnih gasova, što Q Max pozicionira kao pouzdan izbor za svakodnevnu i dugotrajnu vožnju. Prema rezultatima Istraživanja zadovoljstva 2025, zabeležen je pozitivan pomak i u percepciji kvaliteta goriva, kao i u radu i održavanju uređaja za točenje goriva, što takođe značajno utiče na sam kvalitet goriva. Više o gorivima Goriva Q Max |Petrol.

Potvrda poverenja korisnika i podsticaj za dalji razvoj Osvojena priznanja predstavljaju važnu potvrdu strateške usmerenosti kompanije Petrol Srbija ka razvoju kvalitetnih, inovativnih i korisnicima prilagođenih proizvoda i usluga. Istovremeno, ona predstavljaju dodatnu motivaciju za dalji razvoj ponude i unapređenje korisničkog iskustva na tržištu Srbije. Kompanija Petrol Srbija nastavlja da razvija moderne usluge mobilnosti i maloprodajnu ponudu prilagođenu savremenim potrebama korisnika, ostajući pouzdan partner vozačima i putnicima na svakom kilometru njihovog puta. Više informacija o kompaniji Petrol Srbija dostupno je na Petrol | Energija za život.