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Biće zatvoren za saobraćaj dve godine kako bi se napravio prostor da mašina "krtica" uđe u središtu ulice pod zemlju u okviru izgradnje portala gde se ulazi u budući tunel od Ekonomskog fakulteta do te ulice i naglasio da če u tom roku biti završeni svi radovi.

Čučković je objasnio da se u toj ulici rade pripremni radovi na izmeštanju instalacija i da će se radovi prošiti na celu ulicu kako bi se napravio prostor za "krticu".

Ukazao je na to da svi koji dolaze u centar grada iz pravca Pančevačkog mosta imaju oslobođenu raskrsnicu ka Poenkareovoj, Dunavskoj, na Viline vode i svim ostalim alternativnim saobraćajnicama koje će se koristiti u pravcu centra grada.

- Kao i skretanje u levo iz pravca Pančevskog mosta prema hali Pionir, korišćenjem ulica Dragoslava Srejović ili Mitropolita Petra ka Pravnom fakultetu, Ruzveltova takođe to će sve biti saobraćajnice koje će biti u potpunosti u funkciji kao što su danas za odlazak ka centru grada - naveo je Miroslav Čučković.

Miroslav Čučković Foto: Petar Aleksić

Dodao je da će raskrsnica posle SUP-a 29. novembra, u koju se slivaju Cvićeva, Takovska, Čarlija Čaplina, u potpunosti funkcionisati kao i danas.

Dodao je da su ulica Mije Kovačevića i Višnjički bulevar prošireni upravo zbog radova, da bi se omogućila veća protočnost saobraćaja, a da je, iz istog razloga, najavljeno proširenje Dunavske ulice na četiri trake u dužini od 600 metara.

- Sve te pripreme radove prati ozbiljan tim inženjera u Sekretarijatu za saobraćaj i u Sekretarijatu za javni prevoz. To su ljudi koji su tu decenijama. Beograd je imao u potpunosti zatvaranje nekoliko velikih bulevara u svojoj skoroj istoriji. Setimo se rekonstrukcije Vojvode Stepe, Bulevara revolucije, Nemanjine ulice, Ulice 27. marta i trenutno Karađorđeve - rekao je Čučković.

Istakao je da na Balkanu metro imaju samo Atina, Solun i Sofija, a da je beogradski metro četvrto gradiliše sa krticama u ovom trenutku u Evropi.

Čučković je rekao da će Staklenac na Trgu republike biti uklonjen, a da će Bajlonijeva pijaca biti pomerena i da će tu biti dve nove metro stanice.

- Staklenac je objekat koji ima 48 lokala i jedno magacinsko mesto, od kojih su vlasnici 20 objekata prihvatili ponudu i sada se čeka njihova isplata. Imamo tu i naših pet lokala od GSP-a, od Pošte, od Telekoma, od Diposa i tako dalje. Mi ćemo taj objekat rasklopiti i odneti ga sa te lokacije i početi kopanje. On će biti trajno sklonjen, za razliku od Bajlonija, koji će biti pomeren, a iskop napravljen - rekao je Čučković.

Foto: Grad Beograd

Što se tiče stanice na Trgu Republike, on kaže da se radi kvadar 100 sa 50 metara i se ne zatvari Francuska ulica, tako da sobraćaj može normalno da funkcioniše.

- Taj iskop se radi do 55 metara. Idu ti bočni zidovi koji drže suštinski stanicu, a dno stanice je na 33 metra. Što se Bajlonije tiče taj nivo do dna je 28 metara i ona je malo plića od samog Trga Republike. Trg Republike će imati tri etaže, imaće taj portal za ulazak i izlazak sa stanice. Ista stvar će biti i na Bajloniju - rekao je Čučković.

Dodao je da će cela ta parcela na kojoj se nalazi pijaca biti privremeno sklonjena i da će taj kompleks biti podeljen na dva jednaka dela.

- Jedan deo je metro stanica, drugi će biti podzemna garaža sa 250 mesta. Kada vratimo ploču tokom radova, onda ćemo vratiti tezge, s obzirom na to da je intencija stanovništva koje tu živi i korisnika pijace i onih koji na pijaci prodaju da ona ostane otvorenog tipa, da ne bude kao Palilulska pijaca koja liči više na tržni centar nego na na na pijacu" - rekao je Čučković.