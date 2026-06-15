Testiranja za malu maturu traju tri dana od 15. do 17. juna
Društvo
Ovako su izgledala pitanja na testu iz srpskog jezika na maloj maturi: Pogledajte i odgovore FOTO
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Ovo su pitanja sa današnjeg testa iz srpskog jezika koji su učenici osmog razreda polagali od 9 do 11 časova u sklopu prvog dana male mature.
Ovo su pitanja sa testa iz srpskog jezika
Pitaja iz srpkog jezika na maloj maturi 2026. Foto: Printscreen/ edu.rs
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Podsetimo, prethodno su objavljena rešenja zadataka.
Ovo su rešenja testa iz srpskog jezika:
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Podsetimo, učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji, polagali su danas srpski, odnosno, maternji jezik u sklopu male mature. Sutra, u utorak, 16. juna, osmaci će polagati matematiku, a u sredu, 17. juna, izabrani predmet - jedan od pet: geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.
Sva tri dana male mature, testiranje traje od 9 do 11 sati, a rešenja testa su dostupna u prvim satima nakon polaganja.
Važni datumi za male maturante
Na portalu "Moja srednja škola" objavljen je detaljan kalendar svih važnih datuma za male maturante:
- 15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika
- 16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike
- 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
Kurir.rs/ Blic
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