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Ovo su pitanja sa današnjeg testa iz srpskog jezika koji su učenici osmog razreda polagali od 9 do 11 časova u sklopu prvog dana male mature.

Ovo su pitanja sa testa iz srpskog jezika

1/14 Vidi galeriju Pitaja iz srpkog jezika na maloj maturi 2026. Foto: Printscreen/ edu.rs

Podsetimo, prethodno su objavljena rešenja zadataka.

Ovo su rešenja testa iz srpskog jezika:

Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Podsetimo, učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji, polagali su danas srpski, odnosno, maternji jezik u sklopu male mature. Sutra, u utorak, 16. juna, osmaci će polagati matematiku, a u sredu, 17. juna, izabrani predmet - jedan od pet: geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.

Sva tri dana male mature, testiranje traje od 9 do 11 sati, a rešenja testa su dostupna u prvim satima nakon polaganja.

Važni datumi za male maturante

Na portalu "Moja srednja škola" objavljen je detaljan kalendar svih važnih datuma za male maturante:

15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja

26. jun: Objavljivanje konačne liste želja

29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama

od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu

29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu

29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug

30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu

1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)

od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole

1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga