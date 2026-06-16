Slušaj vest

Učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su polagali test iz matematike na završnom ispitu. Testiranje je počelo u devet sati, a završilo se u 11.

Rešenja testa možete pogledati na sajtu Kurira i na OVOM LINKU.

matematika.jpg
Rešenja testova iz matematike mala matura 2026. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

rešenja iz matematike.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

rešenja 3.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Sutra osmaci polažu izabrani predmet odnosno jedan od pet - geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.

Važni datumi