Učenici osmih razreda danas su polagali test iz matematike. Proverite rešenja i saznajte kako ste prošli na završnom ispitu
Društvo
Ovo su rešenja testa iz matematike: Završen drugi dan male mature - Proverite da li ste dobro uradili FOTO
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Učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su polagali test iz matematike na završnom ispitu. Testiranje je počelo u devet sati, a završilo se u 11.
Rešenja testa možete pogledati na sajtu Kurira i na OVOM LINKU.
Rešenja testova iz matematike mala matura 2026. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Sutra osmaci polažu izabrani predmet odnosno jedan od pet - geografiju, biologiju, istoriju, hemiju ili fiziku.
Važni datumi
- 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
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