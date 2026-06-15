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Navodni prizori misteriozne "dece sa crnim očima" koja lupaju na vrata kuća i automobila moleći za pomoć prestravljuju ljude već pune tri decenije. Iako ne postoji nijedan proveren materijalni dokaz, fotografija ili video-snimak koji bi potvrdio njihovo postojanje, priče o ovim neobičnim i navodno zlokobnim bićima nastavljaju da se šire internetom, prenosi Dejli mejl.

Istraživači folklora objašnjavaju da ova dugovečna fascinacija ima manje veze sa natprirodnim, a više sa duboko ukorenjenim ljudskim strahom od nečega što na prvi pogled izgleda poznato, ali zapravo to nije.

Kako je sve počelo? Svedočanstvo iz Teksasa

Paranormalni fenomen vuče korene iz 1996. godine, kada je novinar iz Teksasa, Brajan Betel, tvrdio da je sreo grupu dece sa potpuno crnim očima dok je sedeo u svom automobilu ispred tržnog centra u Abilinu.

Foto: Gemini ilustracija

Betel, koji danas radi u službi za komunikacije grada Abilina, nedavno je ponovo opisao ovo iskustvo. Sedeo je u automobilu ispred bivšeg teatra Vestvud u sumrak, koristeći svetlost bioskopskog natpisa kako bi napisao ček, kada su mu prišla dva dečaka starosti između 9 i 12 godina u duksevima sa kapuljačama.

Ono što ga je prvo pogodilo nije bio njihov izgled, već neobjašnjiv osećaj užasa.

- Odmah sam se uplašio. Nema razloga za strah. Ne dešava se ništa spolja što bi trebalo da mi pokrene čula na ovaj način, ali odmah sam se uplašio - ispričao je Betel.

Jedan od dečaka je zatražio prevoz, tvrdeći da moraju da uzmu novac od majke kako bi gledali film Mortal Kombat. Betel je primetio da je dečak govorio "suviše glatko za dete", a panika je rasla. Dečak je pokušao da ga umiri rekavši: "Nemamo pištolj ili nešto slično".

- Tada sam zaista upao u čistu paniku. Nešto u stomaku mi je govorilo da ovim klincima pištolj nije ni potreban - priseća se on.

Kada je Betel shvatio da je film već počeo i ponovo pogledao dečake, primetio je njihove oči:

- Ova deca imaju potpuno crne oči. I ne govorim o proširenim zenicama ili nečem sličnom. Potpuno crne. Samo bezdana crna praznina koja reflektuje svetlost bioskopskog natpisa.

Foto: Gemini ilustracija

Kada je pokušao da podigne prozor, dečak je besno počeo da udara u staklo vičući: "Gospodine, ne možemo da uđemo u vaš auto osim ako nam ne kažete da je u redu. Pustite nas unutra!" Betel je ubacio u rikverc i pobegao, a deca su u sekundi nestala sa trotoara.

Isti scenario širom planete

Džejson Ofut, profesor žurnalistike na Univerzitetu "Northwest Missouri State", koji već više od decenije istražuje ovaj fenomen, ističe za Dejli mejl da su priče svedoka iz celog sveta od Severne Amerike, preko Engleske i Portugalije, do Saudijske Arabije i Australije - gotovo identične.

Svedoci uglavnom opisuju dvoje dece, bledog lica, sa masnom kosom, lošim zadahom i neobično zrelim načinom govora. Prema Ofutovim rečima, ljudi prvo osete snažnu želju da pomognu detetu u nevolji, a tek onda primećuju crne oči i preplavljuje ih užas. Deca, uglavnom noću, uvek pokušavaju da izoluju žrtvu, tražeći prevoz ili ulazak u kuću.

Foto: Gemini ilustracija

Ofut izdvaja slučaj Bet Stringfild iz Misurija, koja je bila sama kod kuće sa bebom i malim detetom kada joj je na vrata pokucala devojčica od oko sedam godina u staromodnoj cvetnoj haljini, tvrdeći da je neko juri. Kada je Bet primetila njene oči, koje su izgledale "kao da je neko sipao mastilo u njih, potpuno crne od ivice do ivice", zalupila je vrata i pobegla da osigura ostale ulaze dok je dete kucalo na prozor.

Takođe, student Krejg Bezand doživeo je slično u Noriču u Engleskoj oko jedan sat posle ponoći, kada su mu pored groblja prišla dva dečaka sa očima "tamnim kao ugalj". Stariji dečak ga je agresivno terao da uđe sa njima na groblje, a zlokobni plan je propao kada je mlađi dečak tiho rekao: "Ne bi trebalo ovo da radimo", što je Bezanda trglo iz transa i nateralo u beg.

Šta kaže nauka? Psihologija iza legende

Iako vernici u paranormalno tvrde da susrete sa ovom decom prate bolesti i nesreće, za to nema nikakvih dokaza. Skeptici i stručnjaci naglašavaju da je reč o modernoj urbanoj legendi pojačanoj internet forumima, slično fenomenu "Slender Mena" (Slender Man).

Profesor Ofut upozorava da je svedočenje očevidaca ozloglašeno nepouzdano.

Foto: Gemini ilustracija

- Naš mozak prosto popunjava sve vrste delova i komadića koje naša čula zapravo nisu pokupila - objašnjava Ofut.