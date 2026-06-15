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Ministar odbrane Bratislav Gašić i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarali su danas sa građanima, u okviru "Info dana Vojske Srbije" u Zrenjaninu, tokom kojeg su predstavljene mogućnosti zapošljavanja u sistemu odbrane, kao i uslovi za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Tom prilikom, ministar Gašić je poručio da država nastavlja da promoviše mogućnosti zapošljavanja u jednom od najvećih i najsigurnijih sistema u zemlji istakavši da država kroz zajedničke aktivnosti Ministarstva odbrane, Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje želi da građanima približi mogućnosti zapošljavanja u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane.

On je istakao da Vojska Srbije intenzivno radi na pripremama za vraćanje obaveze služenja vojnog roka, što će otvoriti potrebu za novim kadrovima različitih profila, od profesionalnih vojnika do civilnih lica. Kako je naveo, vojsci su potrebni vozači, električari, mehaničari, krojači, rukovaoci kotlovima i brojna druga zanimanja, a kandidatima će biti omogućeno i dodatno osposobljavanje za poslove za koje ne poseduju neophodne sertifikate.

Govoreći o uslovima rada, ministar Gašić rekao je da su zarade i primanja u Vojsci Srbije danas značajno viši nego ranije, da zaposleni ostvaruju dodatna prava i da je izmenom Zakona o Vojsci Srbije iz decembra prošle godine omogućeno da profesionalni vojnici budu primljeni na službu u Vojsku Srbije na neodređeno vreme, nakon najmanje tri godine neprekidne službe.

1/5 Vidi galeriju Ministri Gašić i Mesarović razgovarali sa građanima o mogućnostima zaposlenja u sistemu odbrane Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Ministar odbrane je ukazao i na mogućnosti zapošljavanja u vojnim odsecima na poslovima vođenja vojne evidencije. On je naglasio da Vojska Srbije mladim ljudima nudi izazovne i perspektivne karijere, posebno u specijalnim, tenkovskim i izviđačkim jedinicama, uz konkurentna primanja. Takođe je ukazao na potrebe vojne medicine i namenske industrije za stručnim i visokoobrazovanim kadrom.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obraćajući se zainteresovanim građanima, rekla je da je Info dan uobičajena praksa Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje, s tim što je ovog puta organizovan na inicijativu Ministarstva odbrane. Ona je istakla da ovaj događaj služi za promociju najvećeg i najsigurnijeg poslodavca Republike Srbije – Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gde su dostupna konkurentna radna mesta za civilna i vojna lica. Ministarka Mesarović istakla je da je cilj da svaki građanin Srbije ima u ponudi radna mesta u svom gradu ili neposrednoj blizini, gde može da se zaposli i ostvari adekvatna primanja.

Direktorka Sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje Neda Milanović naglasila je da Nacionalna služba za zapošljavanje ima važnu ulogu u informisanju i povezivanju zainteresovanih kandidata sa mogućnostima zapošljavanja u Vojsci Srbije, posebno kada je reč o mladima koji se nalaze na početku svoje profesionalne karijere.

Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac zahvalio je organizatorima što su upravo u tom gradu predstavili mogućnosti zapošljavanja u Vojsci Srbije, ocenivši da je reč o značajnoj prilici za građane da se neposredno upoznaju sa ponuđenim radnim mestima.