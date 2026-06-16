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Pripadnici tenkovskog bataljona iz sastava Treće brigade Kopnene vojske intenzivno se obučavaju u rejonu mirnodopske lokacije i na poligonu u okolini Niša s ciljem daljeg unapređenja osposobljenosti za realizaciju namenskih zadataka.

Tenkisti se u početnoj fazi obučavaju na trenažeru za obuku posade tenka M-84, koji omogućava sticanje i usavršavanje znanja iz oblasti upravljanja tenkom, nišanjenja i rukovanja naoružanjem, uz mogućnost analize i unapređenja rada, a u nastavku, na poligonu, prolaze taktičku obuku.

Komandant 36. tenkovskog bataljona major Igor Savić objašnjava da se obuka izvodi u svim zemljišnim, vremenskim i taktičkim uslovima kako bi jedinica bila u potpunosti osposobljena za realizaciju dodeljenih misija i zadataka.

1/6 Vidi galeriju Redovna obuka tenkista Vojske Srbije Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

— Obuka u 36. tenkovskom bataljonu je jedan kontinuirani proces koji se realizuje tokom cele godine. Realizacijom svih planiranih sadržaja unapređujemo sposobnosti posada i osposobljavamo ih za realizaciju namenskih zadataka u savremenom okruženju — rekao je major Savić i podsetio da su u toku konkursi za prijem lica iz građanstva u tenkovske jedinice Vojske Srbije.

Komandir tenkovskog voda potporučnik Danilo Popić ističe da se obuka izvodi u različitim uslovima i na različitim terenima, između ostalog i u kabinetu sa tri različita trenažera — za početnu obuku vozača, za obuku nišandžija u rukovanju automatom topa i simulatoru za obuku u nišanjenju i gađanju.

— Izvođači obuke mogu da uvide greške koje prave lica na obučavanju i da u skladu s tim koriguju njihov rad i postupke. Radom na ovim trenažerima postiže se visok nivo obučenosti i uvežbanosti i stiče sigurnost u rad i postupke koji se izvode na terenu — ističe potporučnik Popić.

Mladići i devojke zainteresovani za službu u ovoj ili nekoj drugoj tenkovskoj jedinici Vojske Srbije mogu se prijaviti na tekuće konkurse za prijem lica iz građanstva na formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS u bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju, a konkursi su otvoreni do 15. jula.

Detalji konkursa dostupni su na sledećim linkovima: