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Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 47. kolu Loto 5+ igre izvučena je loto "petica", u iznosu od 906.000 evra!

Dobitni listić je: 01-03905-25-1-26-00069

- Igrač je uplatio 1 (jednu) Loto 5 kombinaciju i 1 Joker broj. Ukupna uplata je 150,00 dinara. Listić je uplaćen u ponedeljak 15.06.2026 na uplatnom mestu STKR "Moca" Lajkovac, Zelena pijaca - navodi se u saopštenju Državne lutrije. 

Iznos dobitka Loto 5" 5+1" je 106.726.649,45 dinara.

Državna lutrija Srbije čestita srećnom dobitniku, a igračima želi mnogo sreće u narednim izvlačenjima.

Kurir.rs

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