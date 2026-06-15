Dobitni listić uplaćen je u Lajkovcu za samo 150 dinara, a Državna lutrija Srbije potvrdila je dobitak od preko 106 miliona dinara
Čestitamo!
Srbija ima novog LOTO MILIONERA! Srećne ruke iz ovog grada pogodile dobitnu kombinaciju i osvojile više od 900.000 evra!
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Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 47. kolu Loto 5+ igre izvučena je loto "petica", u iznosu od 906.000 evra!
Dobitni listić je: 01-03905-25-1-26-00069
- Igrač je uplatio 1 (jednu) Loto 5 kombinaciju i 1 Joker broj. Ukupna uplata je 150,00 dinara. Listić je uplaćen u ponedeljak 15.06.2026 na uplatnom mestu STKR "Moca" Lajkovac, Zelena pijaca - navodi se u saopštenju Državne lutrije.
Iznos dobitka Loto 5" 5+1" je 106.726.649,45 dinara.
Državna lutrija Srbije čestita srećnom dobitniku, a igračima želi mnogo sreće u narednim izvlačenjima.
Kurir.rs
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