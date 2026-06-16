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Mali maturanti danas polažu test iz matematike, drugi od tri ispita završnog ispita za osmake. Nakon jučerašnjeg testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra ih očekuje izborni predmet, a potom sledi objava rezultata i upis u srednje škole.

Mali maturanti danas, 16, juna, drugog dana male mature polažu matematiku, juče su polagali srpski, odnosno maternji jezik i književnost, a potom sutra 17. juna, izborni predmet, a nakon toga slede upisi u srednje škole.

Osmaci danas polažu test iz matematike, u periodu od 9.00 do 11.00 časova, a 17. juna test iz izbornog predmeta koji su odabrali - iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Završni ispit za učenike osmog razreda sprovodiće se po strogo definisanim procedurama koje obuhvataju bezbednu distribuciju, čuvanje i kontrolu testova, kao i jedinstvena pravila polaganja koja važe na teritoriji cele Srbije.

Šta ako je učenik opravdano sprečen da dođe

Foto: Dragana Udovičić

Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad. Završni ispit polažu svi učenici koji završavaju osmi razred, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

Za učenike na dužem kućnom ili bolničkom lečenju predviđeno je polaganje u kućnim, odnosno bolničkim uslovima, uz posebne mere kontrole, uključujući zapečaćene koverte i video-snimanje otvaranja testova. Izuzetno, učenici koji iz opravdanih razloga ne pristupe polaganju završnog ispita u junskom roku, mogu obaviti završni ispit u avgustovskom roku, uz sprovođenje iste procedure kao u junskom roku. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita.

Preliminarni rezultati 19. juna

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Kako je navedeno na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole - šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu.

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Koliko je mesta slobodno u srednjim školama

Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka.

U gimnazijama ima oko 17.000 slobodnih mesta, od čega je u specijalizovanim odeljenjima gimnazije planirano blizu 3.000 mesta. Četvorogodišnje srednje stručne škole imaju 40.000 slobodnih mesta, a u muzičkim, baletskim i likovnim školama ima ukupno 1.770 mesta.