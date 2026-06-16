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Nesvakidašnje iznenađenje sačekalo je jednog Srbina po povratku sa letovanja u Grčkoj. Umesto uobičajenog raspakivanja stvari, u svom koferu zatekao je nepozvanog gosta koji je sa njim prešao stotine kilometara.

Naime, u njegov prtljag zavukla se ogromna stonoga, koja je očigledno uspela neopaženo da se uvuče među stvari pre povratka kući.

Na video-snimku koji se pojavio u Fejsbuk grupi Grčka info vidi se insekt kako se unezvereno migolji unutar kofera, pokušavajući da pronađe izlaz iz neobičnog okruženja u kojem se našao.

- Ovo mi se zavuklo u stvari i došlo sa mnom iz Pefkohorija - navodi se u objavi.

stonoga u koferu
Srbin iz Pefkohorija doneo stonogu u koferu Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija, a mnogi članovi grupe su se zaprepastili.

- Tačno bih se onesvestila i spalila stvari iz kofera - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Pazite, mene je to ujelo. Boli užasno. Opasna po život nije, ali pazite se.

Inače, stonoga je kopnena životinja koja živi u vlažnim staništima. Može imati od 15 pari do čak 200 pari nožica uz pomoć kojih se jako brzo kreće, što je upravo i razlog zašto ih je teško uhvatiti. Duga je od 2,5 do 5cm, najčešće žuto-sive boje, kao i crne, mrko smeđe, braon. Ima duguljasto telo podeljeno u dva dela, glavu i člankasti trup koji može imati od 10 do 173 članka, na kojim se nalaze par ili dva para nogu.

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