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Nesvakidašnje iznenađenje sačekalo je jednog Srbina po povratku sa letovanja u Grčkoj. Umesto uobičajenog raspakivanja stvari, u svom koferu zatekao je nepozvanog gosta koji je sa njim prešao stotine kilometara.

Naime, u njegov prtljag zavukla se ogromna stonoga, koja je očigledno uspela neopaženo da se uvuče među stvari pre povratka kući.

Na video-snimku koji se pojavio u Fejsbuk grupi Grčka info vidi se insekt kako se unezvereno migolji unutar kofera, pokušavajući da pronađe izlaz iz neobičnog okruženja u kojem se našao.

- Ovo mi se zavuklo u stvari i došlo sa mnom iz Pefkohorija - navodi se u objavi.

Srbin iz Pefkohorija doneo stonogu u koferu Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija, a mnogi članovi grupe su se zaprepastili.

- Tačno bih se onesvestila i spalila stvari iz kofera - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Pazite, mene je to ujelo. Boli užasno. Opasna po život nije, ali pazite se.