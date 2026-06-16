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Digitalni prostor danas je sastavni deo svakodnevnog života. Plaćamo račune putem interneta, kupujemo onlajn, komuniciramo preko društvenih mreža i čuvamo sve više ličnih podataka na digitalnim servisima. Istovremeno, raste i broj internet prevara, krađa identiteta, zloupotreba korisničkih naloga i drugih oblika visokotehnološkog kriminala koji pogađaju građane, privredu i institucije.

Upravo zato Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije pokrenulo je nacionalnu platformu „Sajber straža“, namenjenu prijavi visokotehnološkog kriminala, informisanje građana i jačanje bezbednosti u digitalnom prostoru.

Foto: MUP Srbija

Platforma je dostupna na adresi sajberstraza.gov.rs. Za razliku od dosadašnjih modela, koji su građane često upućivali na različite institucije i procedure, Sajber straža na jednom mestu objedinjuje mogućnost prijavljivanja incidenata, pristup korisnim informacijama i savete za zaštitu na internetu. Na taj način građani dobijaju jednostavan i pouzdan kanal za prijavu sumnjivih aktivnosti i informisanje o aktuelnim pretnjama u digitalnom okruženju. Putem platforme moguće je prijaviti različite oblike visokotehnološkog kriminala, od krađe i zloupotrebe korisničkih naloga, internet prevara i zloupotrebe identiteta, do kompromitacije informacionih sistema, krađe podataka, digitalnog nasilja i drugih krivičnih dela izvršenih u sajber prostoru.

Foto: MUP Srbija

Posebna vrednost Sajber straže ogleda se u njenoj preventivnoj ulozi. Svaka prijava predstavlja važan izvor informacija koji može doprineti ranijem prepoznavanju novih pretnji, otkrivanju obrazaca delovanja kriminalnih grupa i pravovremenom upozoravanju građana. Umesto da se reaguje tek nakon što šteta nastane, cilj je da se potencijalne opasnosti prepoznaju na vreme i da građani dobiju informacije koje im mogu pomoći da se zaštite. Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da sajber kriminal više nije problem koji pogađa samo stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija. Meta mogu biti svi, od učenika i studenata, preko preduzetnika i malih privrednika, do velikih kompanija i državnih institucija. Gotovo svaki građanin koji koristi internet može se naći na udaru različitih oblika digitalnih prevara i zloupotreba.

Foto: MUP Srbija

Pravovremeno prikupljanje podataka o sumnjivim računima, internet domenima, lažnim platformama i drugim digitalnim resursima može doprineti bržem otkrivanju kriminalnih obrazaca i efikasnijem sprečavanju dalje štete. Informacija koju prijavi jedan građanin može pomoći da se zaštiti veliki broj drugih potencijalnih žrtava. Istovremeno, ovakav model doprinosi i jačanju saradnje sa finansijskim sektorom i drugim relevantnim institucijama u prepoznavanju infrastrukture koja se koristi za različite oblike prevara i drugih nezakonitih aktivnosti u digitalnom prostoru.

Foto: MUP Srbija

Pokretanje platforme „Sajber straža“ predstavlja deo šireg nastojanja Ministarstva unutrašnjih poslova da svoje kapacitete prilagodi izazovima digitalnog doba i građanima ponudi savremen alat za zaštitu u sajber prostoru. Savremeni bezbednosni izazovi zahtevaju savremene odgovore. Zato Sajber straža nije samo platforma za prijavu incidenata, već nacionalni servis koji povezuje građane, institucije i stručnu zajednicu sa zajedničkim ciljem stvaranja bezbednijeg digitalnog okruženja za sve. Više informacija o platformi, aktuelnim sajber pretnjama i mogućnostima prijavljivanja dostupno je na adresi sajberstraza.gov.rs.

1/6 Vidi galeriju Sajber straža Foto: MUP Srbija