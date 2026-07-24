Slušaj vest

U selu Dražanj, nedaleko od Beograda, ekipa Kurir televizije posetila je Jovanu Petrović, vrednu žena koja samaobrađuje nekoliko hektara zemlje. Pored poljoprivrednih poslova, vozi traktor, a nakon berbe priprema razne domaće proizvode koje posle prodaje na Cvetkovoj pijaci.

Iako je majka dvoje dece, uspeva da uskladi sve obaveze i ističe da svoje imanje nikada ne bi napustila.

Jovana Petrović poljoprivrednica Foto: Kurir Televizija

Sama na njivi, sigurna za volanom

Jovana je na njivi od ranog jutra i obrađuje čak 4 hektara zemlje. Kaže da joj nije teško da se brine o zemlji koju joj je ostavio otac, kao i da volja i želja mogu sve.Ljudi su, kaže, često oduševljeni kada je vide za traktorom.

- Naučila sam posle tatine smrti da vozim traktor. Mislim da je upravo to presudilo. Kada morate svakoga da molite i plaćate da vam nešto preveze ili uradi, shvatite da morate sami da naučite - navodi Jovana.

Foto: Kurir Televizija

Sa majkom gaji različite vrste voća: jagode, trešnje, kajsije, breskve, kruške, šljive i grožđe. Njihovi zasadi prostiru se na oko tri hektara.

- Moj radni dan traje od četiri ujutru do deset ili jedanaest uveče. Kada pravim kolače, radim i tokom noći, pa nema spavanja - priča ona.

Kako je rekla za emisiju "Redakcija", svoje proizvode prodaje na Cvetkovoj pijaci, gde je kupci mogu pronaći na tezgama 113 i 114. Zainteresovane poziva da posete njeno imanje, beru voće i upoznaju se sa životom na selu ako žele.

Visoke dnevnice ne privlače radnike

Ipak, tokom sezone berbe najveći problem predstavlja nedostatak radne snage. Kako kaže, mladi sve ređe žele da se bave ovim poslom uprkos visokim dnevnicama, uglavnom su to stariji ljudi.

- Ima pojedinaca koji dođu i pokušaju među mladima i to je za pohvalu,ali uglavnom su to stariji. Dnevnice su 6.000 za jagode,trešnja isto - objašnjava Jovana.

1/3 Vidi galeriju U selu Dražanj nadomak Beograda, Jovana Petrović i njena majka same obrađuju nekoliko hektara zemlje Foto: Kurir Televizija

Jovanina majka ne krije ponos zbog svega što njena ćerka postiže.

- Ponosna sam i na svoju ćerku, kao i na svoje unuke, ali i na zeta - istakla je Jovanina majka.

Jovana Petrović svojim primerom pokazuje da se uz rad, volju i istrajnost mogu postići veliki rezultati. Uprkos brojnim obavezama i izazovima, Jovana ističe za Kurir da nikada ne bi napustila selo, jer život u prirodi nema zamenu.

02:59 SAMA OBRAĐUJE ZEMLJU KOJU JOJ JE OSTAVIO OTAC! Jovana iz Dražnja sama vodi gazdinstvo i ne planira da ode sa sela Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

15:02 NAPUŠTENE KUĆE ŠIROM SRBIJE POSTALE TOPLI DOMOVI! Mladi odabrali selo i podstakli rast infrastrukture - Time pokazali da za komfor nije potrebna urbana sredina Izvor: Kurir televizija