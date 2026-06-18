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U popularnoj Fejsbuk grupi Nikana.gr pojavio se uznemirujući snimak opasne ribe koja je poslednjih nedelja postala strah kupača u Grčkoj. Na videu se vidi kako ogromna riba zec prilazi gotovo do same obale, dok turisti pokušavaju da je dodirnu, ne sluteći da bi takva radoznalost mogla skupo da ih košta. Jedan muškarac umalo je ostao bez prsta, piše na snimku.

Nova upozorenja stižu iz Grčke u jeku turističke sezone. Fejsbuk grupa Nikana.gr navodi da grčka vlada planira mere za suzbijanje širenja ove vrste ribe koja je na Mediteran dospela zbog klimatskih promena - navodi se u objavi koja je izazvala brojne reakcije među turistima.

Reč je o invazivnoj vrsti poznatoj po izuzetno snažnim zubima i agresivnom ponašanju, a stručnjaci upozoravaju da je poslednjih godina potpuno promenila navike. Umesto na otvorenom moru, sve češće se pojavljuje uz obalu, na mestima gde se kupaju porodice sa decom.

Mediji su već pisali da ova riba masovno napada plivače u plićacima, a zbog sve većeg broja prijavljenih ujeda - koji u najtežim slučajevima rezultiraju i amputacijama delova tela - grčka vlada je zvanično proglasila rat ovoj ribi i uvela novčane podsticaje za njen masovni izlov.

Ovako izgleda opasna riba zec Foto: Printscreen/ Facebooknikana gr

Lokacije ključne za naše turiste

Iako je ova riba u grčkim vodama prisutna duže od decenije, ove sezone situacija je eskalirala jer se sa otvorenog mora i udaljenih ostrva preselila direktno na prepune plaže i u plićake popularnih letovališta.

Srpski turisti treba da obrate posebnu pažnju ako borave na sledećim lokacijama:

Atika i okolina Atine: Najveći broj novih napada zabeležen je na plažama koje posećuju naši ljudi kada obilaze prestonicu – Saronida, Kavuri, Vula, Varkiza i Palea Fokeja.

Krit: Ovo ostrvo trenutno beleži najveći problem i najveću koncentraciju ovih riba jer one preferiraju topliju vodu.

Ostrva Egejskog i Jonskog mora: Prisustvo je prijavljeno na Rodosu, Serifosu, Lemnosu, ali i na Krfu koji je jedno od omiljenih mesta za srpske turiste.

Ostrva Egejskog i Jonskog mora: Prisustvo je prijavljeno na Rodosu, Serifosu, Lemnosu, ali i na Krfu koji je jedno od omiljenih mesta za srpske turiste. Severna Grčka: Ribari su primerke ove ribe počeli da pronalaze čak i na krajnjem severu, u okolini Soluna i Aleksandrupolisa. Od divljih ujeda do amputacija

Naučnici upozoravaju da je "riba sa zečjom usnom” potpuno promenila ponašanje - izgubila je strah od ljudi, formira velika jata i agresivno napada sve što se kreće u vodi dubine do šest metara.

Dolazi do plićaka i napada kupače Foto: Printscreen/ Facebooknikana gr

Zabeleženi su ujedi za noge, listove, zadnjicu, pa čak i genitalije kupača. Do sada je u široj regiji Mediterana evidentirano 28 teških napada, od kojih je nekoliko završilo amputacijom prstiju.

Pored snažnih zuba nalik kljunu koji seku kao brijač, unutrašnji organi ove ribe sadrže tetrodotoksin (TTX). Reč je o smrtonosnom otrovu koji se ne uništava termičkom obradom, zbog čega se ova riba nikako ne sme konzumirati jer izaziva bolnu smrt.