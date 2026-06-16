“Roditelji su potreseni, ja od sinoć ne znam za sebe i teško mi je da pričam. Ništa nije ukazivalo na to da će tek tako otići. Upravo se vraćam iz policije, prošlo je 24 časa i dalje nemamo vesti o njemu. On je razveden, njegova deca žive sa suprugom, a on zajedno sa nama u kući. Molim sve ljude ukoliko imaju neku informaciju, da nam se jave. Svaki novi podatak u ovom trenutku može biti koristan za istragu”, brat nestalog.