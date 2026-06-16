Slušaj vest

Predsezona u Grčkoj već je privukla veliki broj naših turista, a Halkidiki i ove godine drži poziciju jedne od najomiljenijih destinacija. Uz sunčano vreme i prijatne temperature, more je dostiglo temperaturu između 22 i 24 stepena, što posetiocima pruža sasvim solidne uslove za kupanje i opuštanje na obali.

Zakonska regulativa i kazne za ostavljanje peškira

Međutim, ako planirate da ostavljate peškire na plaži da bi "sačuvali mesto", razmislite dvaput. U popularnim letovalištima Nea Flogita i Nea Plagia pokrenuta je akcija uklanjanja svih bespravno postavljenih suncobrana i ležaljki.

Prema informacijama iz Fejsbuk grupe Grčka info, ovu inicijativu sprovodi Opština Nea Propontida, pod čijom su nadležnošću pomenuta mesta. Glavna ideja je da se zaustavi nelegalno zauzimanje javnih površina i osigura da veći deo obale ostane slobodan za turiste i meštane koji koriste sopstveni plažni mobilijar.

- U Nea Flogita i Nea Plagia je u toku uklanjanje svih nelegalno postavljenih suncobrana i ležaljki!

Opstina Nea Propontida, gde pripadaju i ova mesta, se bori protiv toga i insistira na tome da se što više prostora ostavi turistima i građanstvu na raspolaganju za sopstveni mobilijar!

Ovakvo rezervisanje mesta više nije moguće Foto: Printscreen: Facebook/Andrija Ristic/Live from Greece

- Da ih pohvalimo za ovu akciju - piše u obraćanju na ovoj stranici.

Stav lokalnih vlasti je da žele da uspostavime balans između komercijalnih ugostiteljskih sadržaja i slobodnih zona na plaži, kako bi svi gosti mogli neometano da uživaju u svom odmoru.

U Grčkoj je strogo zabranjeno ostavljanje peškira i ležaljki preko noći radi rezervisanja mesta na plaži. Zbog čestih zloupotreba, lokalne vlasti redovno sprovode akcije čišćenja plaža i uklanjaju sve ostavljene rekvizite kako bi oslobodile prostor i obezbedile nesmetan pristup moru.

Komunalne službe u popularnim turističkim regijama (poput Halkidikija) tokom noći uklanjaju peškire i suncobrane koje turisti ostavljaju u ranim jutarnjim satima ili uveče.

Prema važećim grčkim propisima, plaže moraju biti dostupne svima, a prostor za iznajmljivanje ležaljki je zakonski ograničen. Zauzimanje slobodnog prostora peškirima se tretira kao prekršaj uzurpacije javne površine. Ostavljeni rekviziti mogu biti zaplenjeni, a njihovo preuzimanje često podleže novčanim kaznama.

Iskustva turista i lokalne inicijative

Zbog masovne pojave da turisti rano ujutru ostavljaju peškire i odlaze, došlo je do velikog nezadovoljstva lokalnog stanovništva.