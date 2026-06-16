Slušaj vest

Crveni krst Srbije i Jedinica za delovanje u nesrećama pripremili su kampanju povodom perioda produženog trajanja povišenih dnevnih, posebno maksimalnih temperatura vazduha koji nas očekuju tokom letnjih meseci.

Doktorka Biserka Obradović, ispred Crvenog krsta je objasnila na koji način sve visoke temperature i promene vremena mogu da utiču na organizam čoveka. Kako je rekla, postoje tri ključna faktora.

Tri ključna faktora

"Ove velike promene vremena koje nam se dešavaju i te kako utiču na naše zdravlje. Pre svega od klimatskih faktora ja bih izdvojila tri ključna, a to su promena temperature, promena atmosferskog pritiska i naravno promena vlage u vazduhu", rekla je ona.

Foto: Privatna Arhiva

Kako je dodala, atmosferski pritisak je taj koji reguliše naše telo.

"Sada imamo smanjenje atmosferskog pritiska kako smo prešli sa toplog na hladno i tečnost koja se nalazi u našem organizmu želi da izađe u sredinu sa nižim atmosferskim pritiskom. On vrši pritisak na naše mišiće, kožu, potkožno tkivo, na obolele zglobove", rekla je ona.

Video-uputstvo Crvenog krsta

00:40 Saveti kako se ponašati tokom toplotnog talasa Izvor: Crveni krst Srbije