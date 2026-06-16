Ministarstvo objavilo kompletan test iz matematike: Evo svih zadataka sa male mature FOTO
Učenici osmog razreda u osnovnim školama širom Srbije su danas od devet do 11 časova polagali test iz matematike u sklopu drugog dana male mature.
Na OVOM linku možete pogledati rešenja testa, a Ministarstvo prosvete je sada na svom sajtu objavilo i pitanja i zadatke koje su rešavali mali maturanti.
Sva pitanja pogledajte u galeriji ispod:
Kurir je razgovarao sa maturantima OŠ "Drinka Pavlović" koji su naglasili da je test bio znatno lakši u odnosu na srpski.
- Pitanja su bila konkretnija, a zadaci lakši i u poređenju s probnim, nadam se da ću imati 18 bodova - rekla nam je učenica koja planira da upiše Desetu beogradsku gimnaziju.
Podsetimo, osmaci su juče u istom terminu polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika, a sutra ih čeka završni dan male mature i test iz izbornog predmeta: geografije, fizike, hemije, biologiju i istorije.
Važni datumi
- 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga