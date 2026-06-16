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Učenici osmog razreda u osnovnim školama širom Srbije su danas od devet do 11 časova polagali test iz matematike u sklopu drugog dana male mature.

Na OVOM linku možete pogledati rešenja testa, a Ministarstvo prosvete je sada na svom sajtu objavilo i pitanja i zadatke koje su rešavali mali maturanti.

Sva pitanja pogledajte u galeriji ispod:

1/6 Vidi galeriju Pitanja i zadaci na testu iz matematike 2026. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Kurir je razgovarao sa maturantima OŠ "Drinka Pavlović" koji su naglasili da je test bio znatno lakši u odnosu na srpski.

- Pitanja su bila konkretnija, a zadaci lakši i u poređenju s probnim, nadam se da ću imati 18 bodova - rekla nam je učenica koja planira da upiše Desetu beogradsku gimnaziju.

Podsetimo, osmaci su juče u istom terminu polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika, a sutra ih čeka završni dan male mature i test iz izbornog predmeta: geografije, fizike, hemije, biologiju i istorije.