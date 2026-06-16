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Učenici osmog razreda u osnovnim školama širom Srbije su danas od devet do 11 časova polagali test iz matematike u sklopu drugog dana male mature.

Na OVOM linku možete pogledati rešenja testa, a Ministarstvo prosvete je sada na svom sajtu objavilo i pitanja i zadatke koje su rešavali mali maturanti.

Sva pitanja pogledajte u galeriji ispod:

Pitanja i zadaci na testu iz matematike 2026. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Kurir je razgovarao sa maturantima OŠ "Drinka Pavlović" koji su naglasili da je test bio znatno lakši u odnosu na srpski.

- Pitanja su bila konkretnija, a zadaci lakši i u poređenju s probnim, nadam se da ću imati 18 bodova - rekla nam je učenica koja planira da upiše Desetu beogradsku gimnaziju.

Podsetimo, osmaci su juče u istom terminu polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika, a sutra ih čeka završni dan male mature i test iz izbornog predmeta: geografije, fizike, hemije, biologiju i istorije.

Važni datumi

  • 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
  • 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
  • 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
  • 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
  • 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
  • 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
  • od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
  • 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
  • 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
  • 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
  • 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
  • od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
  • 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
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