Država daje 5.000 dinara svakog meseca: Objavljena lista smerova koji garantuju novac i posao posle škole
Kancelarija za dualno obrazovanje zvanično je objavila listu deficitarnih zanimanja za predstojeću školsku 2026/27. godinu. Budući srednjoškolci koji se opredele za neki od 36 smerova sa ovog spiska mogu da računaju na finansijski podsticaj države u iznosu od 5.000 dinara mesečno.
Ova lista kreirana je detaljnom analizom realnih potreba domaće privrede, trenutnih kretanja na tržištu rada, ali i na osnovu interesovanja koje su učenici pokazali za određene profile u prethodnom periodu. Među zanimanjima za kojima trenutno vlada najveća potražnja nalaze se tradicionalni i zanatski profili poput električara, kuvara, konobara, mesara, pekara, stolara, trgovca, obućara, tapetara i autoelektričara.
Ko sve ima pravo na podršku?
Pravo na finansijsku pomoć imaju svi učenici koji upišu neki od sledećih 36 obrazovnih profila:
- Autoelektričar / Bravar-zavarivač / Vozač motornih vozila
- Galanterista kože / Građevinski tehničar / Dekorater zidnih površina
- Električar / Izrađivač hemijskih proizvoda / Industrijski mehaničar
- Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja
- Kuvar / Konobar / Mesar / Mehaničar motornih vozila
- Mehaničar tekstilnih mašina / Modni krojač / Monter telekomunikacionih mreža
- Obućar / Operator za izradu nameštaja / Operator mašinske obrade rezanjem
- Operator osnovnih građevinskih radova / Operator u prehrambenoj industriji
- Pekar / Polagač obloga / Poslastičar / Rukovalac građevinskom mehanizacijom
- Stolar / Tapetar-dekorater / Trgovac
- Tehničar vitikulture i enologije / Tehničar za izradu i održavanje alata
- Tehničar za metalurške tehnologije / Tehničar za informacione tehnologije
- Tehničar za upravljanje otpadom / Tehničar mehatronike / Tehničar modelar odeće
Kako izgleda isplata i šta donosi dualni model?
Pravni osnov za ovu vrstu pomoći postavljen je krajem 2023. godine, kada je Vlada Srbije usvojila Uredbu o podršci dualnom obrazovanju. Prema rešenju iz Uredbe, učenici će dobijati po 5.000 dinara mesečno tokom devet meseci u godini, a ova podrška je zagarantovana tokom kompletnog trajanja srednjoškolskog obrazovanja. Novac se uplaćuje direktno na namenske račune otvorene u Banci Poštanska štedionica.
Kako funkcioniše dualno obrazovanje?
Ovaj model predstavlja sinergiju teorijske nastave u školskim klupama i praktične obuke direktno kod poslodavca. Đaci deo nedelje provode u školi, dok preostalo vreme rade u realnom radnom okruženju unutar kompanija. Tamo, uz nadzor licenciranih mentora, stiču konkretne veštine i dragoceno radno iskustvo.
Glavna prednost ovakvog školovanja je to što učenici već od prvih koraka uče ono što tržište zaista traži. Pored državne pomoći od 5.000 dinara, oni ostvaruju i redovnu naknadu za učenje kroz rad koju isplaćuju same kompanije, a ono što je najvažnije – prelazak iz školske klupe na stalni posao nakon diplomiranja znatno je brži i izvesniji.
Sve kompanije koje žele da uđu u ovaj sistem i prime učenike na praksu moraju proći kroz strogi proces akreditacije, a prijave se podnose elektronskim putem preko specijalizovanog portala "Dualno obrazovanje".
Kurir.rs/ Telegraf.rs