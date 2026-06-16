Slušaj vest

Kancelarija za dualno obrazovanje zvanično je objavila listu deficitarnih zanimanja za predstojeću školsku 2026/27. godinu. Budući srednjoškolci koji se opredele za neki od 36 smerova sa ovog spiska mogu da računaju na finansijski podsticaj države u iznosu od 5.000 dinara mesečno.

Ova lista kreirana je detaljnom analizom realnih potreba domaće privrede, trenutnih kretanja na tržištu rada, ali i na osnovu interesovanja koje su učenici pokazali za određene profile u prethodnom periodu. Među zanimanjima za kojima trenutno vlada najveća potražnja nalaze se tradicionalni i zanatski profili poput električara, kuvara, konobara, mesara, pekara, stolara, trgovca, obućara, tapetara i autoelektričara.

Ko sve ima pravo na podršku?

Pravo na finansijsku pomoć imaju svi učenici koji upišu neki od sledećih 36 obrazovnih profila:

Upis posle polaganja male mature Foto: Kosovo online printscreen

Autoelektričar / Bravar-zavarivač / Vozač motornih vozila

Galanterista kože / Građevinski tehničar / Dekorater zidnih površina

Električar / Izrađivač hemijskih proizvoda / Industrijski mehaničar

Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja

Kuvar / Konobar / Mesar / Mehaničar motornih vozila

Mehaničar tekstilnih mašina / Modni krojač / Monter telekomunikacionih mreža

Obućar / Operator za izradu nameštaja / Operator mašinske obrade rezanjem

Operator osnovnih građevinskih radova / Operator u prehrambenoj industriji

Pekar / Polagač obloga / Poslastičar / Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Stolar / Tapetar-dekorater / Trgovac

Tehničar vitikulture i enologije / Tehničar za izradu i održavanje alata

Tehničar za metalurške tehnologije / Tehničar za informacione tehnologije

Tehničar za upravljanje otpadom / Tehničar mehatronike / Tehničar modelar odeće Kako izgleda isplata i šta donosi dualni model?

Pravni osnov za ovu vrstu pomoći postavljen je krajem 2023. godine, kada je Vlada Srbije usvojila Uredbu o podršci dualnom obrazovanju. Prema rešenju iz Uredbe, učenici će dobijati po 5.000 dinara mesečno tokom devet meseci u godini, a ova podrška je zagarantovana tokom kompletnog trajanja srednjoškolskog obrazovanja. Novac se uplaćuje direktno na namenske račune otvorene u Banci Poštanska štedionica.

Kako funkcioniše dualno obrazovanje?

Ovaj model predstavlja sinergiju teorijske nastave u školskim klupama i praktične obuke direktno kod poslodavca. Đaci deo nedelje provode u školi, dok preostalo vreme rade u realnom radnom okruženju unutar kompanija. Tamo, uz nadzor licenciranih mentora, stiču konkretne veštine i dragoceno radno iskustvo.

Glavna prednost ovakvog školovanja je to što učenici već od prvih koraka uče ono što tržište zaista traži. Pored državne pomoći od 5.000 dinara, oni ostvaruju i redovnu naknadu za učenje kroz rad koju isplaćuju same kompanije, a ono što je najvažnije – prelazak iz školske klupe na stalni posao nakon diplomiranja znatno je brži i izvesniji.