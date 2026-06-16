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Kancelarija za dualno obrazovanje zvanično je objavila listu deficitarnih zanimanja za predstojeću školsku 2026/27. godinu. Budući srednjoškolci koji se opredele za neki od 36 smerova sa ovog spiska mogu da računaju na finansijski podsticaj države u iznosu od 5.000 dinara mesečno.

Ova lista kreirana je detaljnom analizom realnih potreba domaće privrede, trenutnih kretanja na tržištu rada, ali i na osnovu interesovanja koje su učenici pokazali za određene profile u prethodnom periodu. Među zanimanjima za kojima trenutno vlada najveća potražnja nalaze se tradicionalni i zanatski profili poput električara, kuvara, konobara, mesara, pekara, stolara, trgovca, obućara, tapetara i autoelektričara.

Ko sve ima pravo na podršku?

Pravo na finansijsku pomoć imaju svi učenici koji upišu neki od sledećih 36 obrazovnih profila:

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Upis posle polaganja male mature Foto: Kosovo online printscreen

  • Autoelektričar / Bravar-zavarivač / Vozač motornih vozila
  • Galanterista kože / Građevinski tehničar / Dekorater zidnih površina
  • Električar / Izrađivač hemijskih proizvoda / Industrijski mehaničar
  • Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja
  • Kuvar / Konobar / Mesar / Mehaničar motornih vozila
  • Mehaničar tekstilnih mašina / Modni krojač / Monter telekomunikacionih mreža
  • Obućar / Operator za izradu nameštaja / Operator mašinske obrade rezanjem
  • Operator osnovnih građevinskih radova / Operator u prehrambenoj industriji
  • Pekar / Polagač obloga / Poslastičar / Rukovalac građevinskom mehanizacijom
  • Stolar / Tapetar-dekorater / Trgovac
  • Tehničar vitikulture i enologije / Tehničar za izradu i održavanje alata
  • Tehničar za metalurške tehnologije / Tehničar za informacione tehnologije
  • Tehničar za upravljanje otpadom / Tehničar mehatronike / Tehničar modelar odeće

Kako izgleda isplata i šta donosi dualni model?

Pravni osnov za ovu vrstu pomoći postavljen je krajem 2023. godine, kada je Vlada Srbije usvojila Uredbu o podršci dualnom obrazovanju. Prema rešenju iz Uredbe, učenici će dobijati po 5.000 dinara mesečno tokom devet meseci u godini, a ova podrška je zagarantovana tokom kompletnog trajanja srednjoškolskog obrazovanja. Novac se uplaćuje direktno na namenske račune otvorene u Banci Poštanska štedionica.

Kako funkcioniše dualno obrazovanje?

Ovaj model predstavlja sinergiju teorijske nastave u školskim klupama i praktične obuke direktno kod poslodavca. Đaci deo nedelje provode u školi, dok preostalo vreme rade u realnom radnom okruženju unutar kompanija. Tamo, uz nadzor licenciranih mentora, stiču konkretne veštine i dragoceno radno iskustvo.

Glavna prednost ovakvog školovanja je to što učenici već od prvih koraka uče ono što tržište zaista traži. Pored državne pomoći od 5.000 dinara, oni ostvaruju i redovnu naknadu za učenje kroz rad koju isplaćuju same kompanije, a ono što je najvažnije – prelazak iz školske klupe na stalni posao nakon diplomiranja znatno je brži i izvesniji.

Sve kompanije koje žele da uđu u ovaj sistem i prime učenike na praksu moraju proći kroz strogi proces akreditacije, a prijave se podnose elektronskim putem preko specijalizovanog portala "Dualno obrazovanje".

Kurir.rs/ Telegraf.rs

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