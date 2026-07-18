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Večito pitanje koje decenijama izaziva tektonske poremećaje u srpskoj javnosti ponovo je zapalilo društvene mreže. Da li je zvanična istorija Srba skrojena po meri tuđih interesa i da li učimo laži u školama?

Dok zvanična nauka i školski udžbenici čvrsto insistiraju na priči o seobi Slovena na Balkan u 7. veku, u narodu sve jače tinja uverenje da su nam koreni mnogo dublji. To su teorije da smo mi zapravo autohton narod, koji je na ovim prostorima živeo vekovima pre nego što su kreirane moderne mape.

Bečko-berlinska škola i Vatikan: Da li su izbrisani srpski carevi?

Zagovornici autohtone teorije porekla, koji se oslanjaju na istraživanja alternativnih istoričara, tvrde da je istorija Balkana sistematski skraćivana. Prema ovim tvrdnjama, pod direktnim pritiskom Vatikana i takozvane bečko-berlinske škole, iz svetskih udžbenika izbrisane su čitave dinastije i moćni srpski carevi koji su vladali ovim prostorima pre antičke Grčke i Rima.

Srbi u X veku kako ih vidi AI Foto: Grok ilustracija

Cilj ovog navodnog istorijskog inženjeringa bio je jasan - predstaviti Srbe kao "došljake" na Balkanu. Na taj način, kroz vekove, slabilo se istorijsko i geografsko pravo našeg naroda na sopstvenu zemlju, dok se istorija pisala u korist drugih regionalnih interesa.

Misterija Vinčanske kulture: Da li je ovde kolevka srpske pismenosti?

Posebno mesto u ovim dramatičnim raspravama zauzima Vinčanska kultura. Na internetu i u narodnim debatama masovno se dele dokazi i tvrdnje da pismenost, metalurgija i prva prava civilizacija na tlu Evrope počinju upravo ovde, nadomak Beograda.

Ovako su nekako ziveli Srbi u davninama Foto: Gemini ilustracija

Ulje na vatru redovno dolivaju i alternativni izvori koji pominju stare ruske zapise. Prema tim teorijama, u skrivenim arhivama postoje dokumenti koji direktno povezuju vinčansko pismo sa starim srpskim jezikom. Logika prosečnog čitaoca, vođena onom starom narodnom "gde ima dima, ima i vatre", u ovim detaljima vidi jasan dokaz da se od javnosti skriva velika istina.

Zvanična nauka protiv narodnog uverenja: Zašto seoba Slovena deli Srbiju

Sa druge strane, zvanična nauka, profesori sa katedri za istoriju i arheolozi oštro odbacuju ove tvrdnje. Oni objašnjavaju da su teorije o autohtonosti čista pseudonauka i romantičarska istorija bez materijalnih i naučno priznatih dokaza. Zvanični stav ostaje nepromenjen - seoba Slovena je istorijska činjenica potkrepljena brojnim vizantijskim izvorima.

Anketa Da li je istorija Srba na Balkanu lažirana i da su nam koreni dublji od zvaničnih podataka? Da, apsolutno! 90% Ne, onako je kako nas uče u školi! 10%

Međutim, duboko ukorenjen osećaj istorijske nepravde i večite zavere velikih sila protiv malog, ali ponosnog naroda, čine da ova tema ostane večiti pokretač rasprava. Narativ o prećutanoj istoriji direktno pogađa nacionalni ponos i nudi odgovore na pitanja koja zvanična nauka često odbacuje kao teorije zavere.