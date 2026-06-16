Završni ispit u toku: Sve oči uprte u osmake, poznati svi rokovi i rezultati - oglasio se ministar posle testa iz matematike
Drugi dan završnog ispita u osnovnim školama tokom koga su učenici osmog razreda, rešavali test iz matematike protekao je regularno i u najboljem redu, rekao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.
- Nije bilo primedbi na regularnost i utvrđene procedure. U komunikaciji smo sa svim akterima u realizaciji završnog ispita, kako bi i sutrašnji dan, kada učenici polažu treći test protekao bez problema - naveo je ministar.
Učenici će sutra, od 9 do 11 časova, polagati i poslednji treći test u okviru završnog ispita iz jednog od pet predmeta koji su mogli da izaberu. Najviše učenika opredelilo se da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Učenici imaju na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke.
Roditelji će imati uvid u preliminarne rezultate u petak, 19. juna na nivou škole i portalu Moja srednja škola, a istog dana moći će da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita.
Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna. 2026. godine. Lista opredeljenja za upis u srednju školu (lista želja) moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 23. i 24. juna, dok će objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biti 29. juna. 2026. godine.