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Drugi dan završnog ispita u osnovnim školama tokom koga su učenici osmog razreda, rešavali test iz matematike protekao je regularno i u najboljem redu, rekao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.

- Nije bilo primedbi na regularnost i utvrđene procedure. U komunikaciji smo sa svim akterima u realizaciji završnog ispita, kako bi i sutrašnji dan, kada učenici polažu treći test protekao bez problema - naveo je ministar.

Učenici će sutra, od 9 do 11 časova, polagati i poslednji treći test u okviru završnog ispita iz jednog od pet predmeta koji su mogli da izaberu. Najviše učenika opredelilo se da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Učenici imaju na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke.

Dejan Vuk Stanković obišao đake na polaganju male mature Foto: Ministarstvo Prosvete

Roditelji će imati uvid u preliminarne rezultate u petak, 19. juna na nivou škole i portalu Moja srednja škola, a istog dana moći će da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita.