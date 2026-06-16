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Mali maturanti sutra polažu treći i poslednji test iz jednog od pet izbornih predmeta: geografije, istorije, fizike, hemije i biologije.

Kurir je nakon polaganja matematike razgovarao sa beogradskim učenicima OŠ "Drinka Pavlović" gde je većina njih izašla iz učionica vidno raspoloženija nego posle testa iz maternjeg jezika ujedno zadovoljna urađenim zadacima, ali su gotovo svi izdvojili poslednja tri pitanja kao najteži deo ispita.

Među zadacima koji su zadavali najviše glavobolje bili su računanje cene knjige pomoću jednačine sa dve nepoznate, određivanje visine ulaza u pećinu prikazanog kao deo kruga, kao i zadatak u kojem je trebalo izračunati za koliko procenata je poskupela cena jednog grama čokolade nakon smanjenja njene mase.

Foto: Aleksandar Jovanović

- Na prvi pogled mi je delovalo dosta lakše nego srpski. Uradila sam 17 zadataka kompletno. Namučila sam se sa 18. zadatkom, pokušavala sam da izračunam, ali nisam uspela. Poslednja dva sam nešto upisala, ali prilično nesigurno - kaže jedna učenica koja očekuje oko 17 bodova i nada se upisu u Desetu beogradsku gimnaziju.

Teška geometrija

Njen drug smatra da su zadaci bili jasni i konkretni, ali priznaje da ga je zbunio geometrijski zadatak.

- Oko visine kruga sam se dvoumio. Tek mi je posle drugarica rekla da je trebalo samo nešto da docrtam i bilo bi mnogo lakše. Tu nisam ništa upisao, ali verujem da su mi ostali zadaci tačni - kaže ovaj odličan đak, koji očekuje visok broj bodova.

Jedan od maturanata ističe da je početak testa bio znatno jednostavniji.

- Prvih osam zadataka rešio sam za petnaestak minuta. Međutim, dosta sam se dvoumio oko poslednja tri. Geometrija mi je bila najteža i drago mi je što nije bilo mnogo takvih zadataka. Ni jednačine sa dve nepoznate mi nisu baš legle, dok mislim da sam procente na kraju uspeo da rešim - zamišljen je on.

1/6 Vidi galeriju Pitanja i zadaci na testu iz matematike 2026. Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Da je drugi dan završnog ispita protekao bez problema potvrdio je i ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.

- Nije bilo primedbi na regularnost i utvrđene procedure. U komunikaciji smo sa svim akterima u realizaciji završnog ispita kako bi i današnji dan, kada učenici polažu treći test, protekao bez problema - naveo je ministar.

Mali maturanti sutra od devet do 11 časova polažu završni test iz jednog od pet ponuđenih predmeta. Najveći broj osmaka opredelio se za geografiju, zatim biologiju, istoriju, fiziku i hemiju.

Rešenja zadataka iz matematike možete pogledati na OVOM linku.

Prvi rezultati u petak, a konačni u ponedeljak

Upis u srednje škole preko portala Euprave Foto: Shutterstock

- Roditelji će imati uvid u preliminarne rezultate u petak, 19. juna na nivou škole i portalu Moja srednja škola, a istog dana moći će da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita. Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna. 2026. godine.