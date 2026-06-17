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Učenici osmog razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su na poslednjem danu završnog ispitapolagali test iz jednog od pet predmeta koji su prethodno izabrali - biologiju, istoriju, hemiju, fiziku ili geografiju.

Testiranje je počelo u devet sati, a završilo se u 11 časova.

Rešenja iz biologije

biologija 1.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

biologija 2.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Rešenja iz geografije

geografija 1.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

geografija 2.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Rešenja iz istorije

istorija 1.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

istorija 2.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Rešenja iz hemije

hemija 1.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

hemija 2.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Rešenja iz fizike

fiztika 1.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

fizika 2.jpg
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen

Rešenja su objavljena na OVOM LINKU.

Podsetimo, u istom termicu osmaci su u ponedeljak i juče polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike. Ocenili su da je matematika bila lakša od srpskog te se nadaju da će tu imati više bodova.

Važni datumi

  • 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
  • 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
  • 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
  • 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
  • 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
  • 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
  • od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
  • 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
  • 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
  • 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
  • 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
  • od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
  • 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
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