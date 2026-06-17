Mali maturanti su danas polagali test iz jednog od pet predmeta. Proverite rešenja iz biologije, geografije, hemije, fizike i istorije
Društvo
Ovo su rešenja testova iz izbornih predmeta: Završena mala matura! Proverite kako ste uradili FOTO
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Učenici osmog razreda svih osnovnih škola u Srbiji danas su na poslednjem danu završnog ispitapolagali test iz jednog od pet predmeta koji su prethodno izabrali - biologiju, istoriju, hemiju, fiziku ili geografiju.
Testiranje je počelo u devet sati, a završilo se u 11 časova.
Rešenja iz biologije
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Rešenja iz geografije
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Rešenja iz istorije
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Rešenja iz hemije
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Rešenja iz fizike
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Foto: Ministarstvo Prosvete Printscreen
Rešenja su objavljena na OVOM LINKU.
Podsetimo, u istom termicu osmaci su u ponedeljak i juče polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika i matematike. Ocenili su da je matematika bila lakša od srpskog te se nadaju da će tu imati više bodova.
Važni datumi
- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzičke i baletske škole
- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
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