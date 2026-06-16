Troškovi za letovanje iz godine u godinu sve veći

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Prava drama odigrala se na graničnom prelazu između Grčke i Severne Makedonije, kada je jedna državljanka Srbije shvatila da joj je ukradena kompletna dokumentacija i vredne stvari - pasoš, telefon, kao i, kako se pretpostavlja, platne kartice i novac.

Kako je navela njena kuma Jadranka u objavi na Viber grupi "Grčka info", žena je tog dana oko 14.30 časova krenula iz Dionisiosa ka Beogradu, ne sluteći šta će je dočekati na putu.

Foto: Grčka info printscreen

- Dobro veče, kuma je danas u popodnevnim časovima, oko 14.30 sati iz Dionisiosa krenula za Beograd. Na grčkoj granici je utvrdila da joj je ukraden pasoš, telefon, verovatno kartica i novac. Da li je neko ko je u ovoj grupi bio u tom prevozu? Svaka informacija je dobrodošla - navodi se u poruci koja je uznemirila članove grupe.

Da ovo nije usamljeni slučaj podsetila je i jedna Anjica koja je detaljno opisala kako ove krađe funkcionišu.

- Isto se desilo mojoj svekrvi, doduše pretprošle godine. Muskarac od oko 35 godina je sve vreme sa nama čekao ukrcavanje u autobus, pretvarajući se da je putnik. Prilikom predaje prtljaga izvršio je krađu. Uzeo novac i novčanik bacio u autobus, među sedišta - ispričala je Anjica dodavši da se sve desilo u Beogradu dok su putnici čekali polazak za Edipsos.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Letovanje u Grčkoj za mnoge počinje već na autobuskim terminalima u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima. Uzbuđenje raste, kofere smo spakovali, razmišljamo o plaži, moru i odmoru koji nas čeka. Upravo u tim trenucima opuštenosti i gužve najčešće se dešavaju krađe, upozorova se na sajtu Grčka info.

- Na terminalima, ali i na usputnim stajalištima za odmor na putu ka grčkim letovalištima, svake godine ponavljaju se iste priče: ukradeni novčanici, telefoni, torbice, pa čak i ozbiljni iznosi novca koje su ljudi čuvali za letovanje. Najkritičnije tačke su polazne stanice turističkih autobusa, među kojima se izdvajaju glavna autobuska stanica BAS na Novom Beogradu, Sava Centar, Sajam i "25. maj" u Beogradu, kao i glavni terminali u Novom Sadu - navodi se.

Ono što dodatno zabrinjava, piše na sajtu Grčka info, jeste činjenica da lopovi više ne biraju mete:

- Nisu ugroženi samo tinejdžeri koji prvi put idu na more sa društvom - krađe se dešavaju i iskusnim putnicima, porodicama, pa i starijim osobama. Sve češće se dešava i da neko neposredno pred polazak uđe u autobus, pretvarajući se da je putnik, i iskoristi gužvu da uzme stvari koje su ostavljene bez nadzora.

Šta raditi u slučaju krađe

U slučaju krađe odmah obavestite vozača i pozovite policiju. Na većim terminalima u Beogradu i Novom Sadu često su prisutne i policijske patrole.

Kako da se zaštitite

Foto: Shutterstock

Ne možemo uvek sprečiti sve situacije, ali možemo biti oprezniji. Evo nekoliko korisnih saveta koje vredi imati na umu: