Drama na grčkoj granici! Srpkinja krenula kući sa mora, a na izlazu doživela šok života: Ostala bez pasoša i ijednog dinara!
Prava drama odigrala se na graničnom prelazu između Grčke i Severne Makedonije, kada je jedna državljanka Srbije shvatila da joj je ukradena kompletna dokumentacija i vredne stvari - pasoš, telefon, kao i, kako se pretpostavlja, platne kartice i novac.
Kako je navela njena kuma Jadranka u objavi na Viber grupi "Grčka info", žena je tog dana oko 14.30 časova krenula iz Dionisiosa ka Beogradu, ne sluteći šta će je dočekati na putu.
- Dobro veče, kuma je danas u popodnevnim časovima, oko 14.30 sati iz Dionisiosa krenula za Beograd. Na grčkoj granici je utvrdila da joj je ukraden pasoš, telefon, verovatno kartica i novac. Da li je neko ko je u ovoj grupi bio u tom prevozu? Svaka informacija je dobrodošla - navodi se u poruci koja je uznemirila članove grupe.
Da ovo nije usamljeni slučaj podsetila je i jedna Anjica koja je detaljno opisala kako ove krađe funkcionišu.
- Isto se desilo mojoj svekrvi, doduše pretprošle godine. Muskarac od oko 35 godina je sve vreme sa nama čekao ukrcavanje u autobus, pretvarajući se da je putnik. Prilikom predaje prtljaga izvršio je krađu. Uzeo novac i novčanik bacio u autobus, među sedišta - ispričala je Anjica dodavši da se sve desilo u Beogradu dok su putnici čekali polazak za Edipsos.
Letovanje u Grčkoj za mnoge počinje već na autobuskim terminalima u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima. Uzbuđenje raste, kofere smo spakovali, razmišljamo o plaži, moru i odmoru koji nas čeka. Upravo u tim trenucima opuštenosti i gužve najčešće se dešavaju krađe, upozorova se na sajtu Grčka info.
- Na terminalima, ali i na usputnim stajalištima za odmor na putu ka grčkim letovalištima, svake godine ponavljaju se iste priče: ukradeni novčanici, telefoni, torbice, pa čak i ozbiljni iznosi novca koje su ljudi čuvali za letovanje. Najkritičnije tačke su polazne stanice turističkih autobusa, među kojima se izdvajaju glavna autobuska stanica BAS na Novom Beogradu, Sava Centar, Sajam i "25. maj" u Beogradu, kao i glavni terminali u Novom Sadu - navodi se.
Ono što dodatno zabrinjava, piše na sajtu Grčka info, jeste činjenica da lopovi više ne biraju mete:
- Nisu ugroženi samo tinejdžeri koji prvi put idu na more sa društvom - krađe se dešavaju i iskusnim putnicima, porodicama, pa i starijim osobama. Sve češće se dešava i da neko neposredno pred polazak uđe u autobus, pretvarajući se da je putnik, i iskoristi gužvu da uzme stvari koje su ostavljene bez nadzora.
Šta raditi u slučaju krađe
U slučaju krađe odmah obavestite vozača i pozovite policiju. Na većim terminalima u Beogradu i Novom Sadu često su prisutne i policijske patrole.
Kako da se zaštitite
Ne možemo uvek sprečiti sve situacije, ali možemo biti oprezniji. Evo nekoliko korisnih saveta koje vredi imati na umu:
- Torbu ili ranac uvek držite ispred sebe, a ne na leđima.
- Novac, pasoš i telefon nikako ne ostavljajte u zadnjem džepu.
- Ako nosite gotovinu, rasporedite je na nekoliko mesta - deo stavite u novčanik, deo u unutrašnji džep, a deo u torbu koja vam je stalno na oku. Mnogima se praktičnom pokazala i platnena torbica koja se nosi ispod odeće
- Pasoš, kartice i veći iznos novca nemojte držati na jednom mestu.
- Ne ostavljajte stvari u autobusu dok još nije krenuo - upravo tada neko može da iskoristi gužvu i nepažnju putnika.
- Na stajalištima za odmor budite jednako pažljivi kao i na terminalima.
- Na pauzama ne ostavljajte telefone i torbe bez nadzora dok kupujete hranu, idete do toaleta ili punite telefon.
- I što je najvažnije - nemojte misliti da se to dešava samo nekom drugom.