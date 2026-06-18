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Grčka letovališta su apsolutni raj za srpske turiste, ali pojedine rajske plaže kriju jezive, fatalne zamke.

Jake podvodne struje, divlji talasi, oštre stene i skriveni krateri pretvaraju bezbrižan odmor u sekundarni pakao. Lokalno stanovništvo ove lokacije s razlogom naziva "plažama smrti", a paradoks je što je ovih 10 mesta među najpopularnijima za turiste sa Balkana!

Da se letovanje ne bi pretvorilo u tragediju, ključno je da znate gde vreba opasnost i kako da reagujete kada vas more povuče.

1. Sarti: Najveća zamka na omiljenom srpskom letovalištu!

Na vrhu ove crne liste nalazi se plaža u Sartiju, čuvenom letovalištu na Sitoniji koje vrvi od srpskih porodica. Na prvi pogled, dugačka peščana obala deluje savršeno sigurno. Međutim, meštani i spasioci Sartija ovu lokaciju zovu isključivo "plaža smrti" zbog brutalnih talasa i takozvanih "struja smrti".

U čemu je glavna zamka ove peščane plaže?

Snažni talasi konstantno pomeraju pesak sa dna i bukvalno kopaju duboka udubljenja pod vodom. Kupač bezbrižno hoda kroz plićak, a onda u sekundi gubi tlo pod nogama i upada u ponor!

Kada se u tom trenutku pokrenu jake i brze povratne struje (rip currents), one kupača munjevitom brzinom odvlače daleko na otvoreno more.

Tragedija koja je šokirala Srbiju

Ova opasnost je surova realnost, što potvrđuje i stravičan slučaj iz 2021. godine. Zlatko Belić (53) iz Gornjeg Milanovca, uspešni direktor rudnika, utopio se u Sartiju pred očima svoje supruge i deteta. Iako je bio iskusan plivač i potpuno zdrav čovek, podivljalo more i "struja smrti" bili su jači.

Još 9 plaža u Grčkoj gde morate otvoriti oči!

Pored Sartija, opasnost od teških povreda, odrona ili utapanja preti na još devet izuzetno atraktivnih lokacija širom Grčke koje naši ljudi masovno posećuju:

2. Lalarija (Skijatos) – Rajski prizor belog šljunka, ali divlja obala sa ogromnim stenama i ekstremno jakim strujama koje vas začas odgurnu u dubinu.

3. Matala (južni Krit) – Poznata po hipi pećinama, ali džinovski talasi ovde silovito udaraju direktno o oštre litice. Preopasno za neiskusne plivače.

4. Tsigrado (Milos) – Do ove plaže se bukvalno silazi preko klimavih drvenih merdevina i konopaca niz strme, klizave stene. Jedan pogrešan korak i letite u ponor.

5. Nas (Ikarija) – Mesto sa ubedljivo najsnažnijim podvodnim strujama u celoj Grčkoj. Kada vetar duva s mora, plivanje je ovde čisti ruski rulet.

Paradise beach Tasos Foto: Shutterstock

6. Kavalikefta (Lefkada) – Otvoreno more na zapadnoj obali stvara ogromne, teške talase koji kupače sa lakoćom mogu da razbiju o krupne stene u vodi.

7. Rt Posidi (Kasandra) – Prelepi, uski peščani sprud na prvom prstu Halkidikija. Međutim, na samom vrhu se spajaju dve jake morske struje sa suprotnih strana – plivanje na tom delu je najstrože zabranjeno!

8. Navagio (Zakintos) – Svetski poznata "plaža brodoloma" okružena je nestabilnim, stotinama metara visokim liticama sa kojih se redovno dešavaju masovni odroni kamenja direktno na kupače.

9. Mirtos (Kefalonija) – Strma obala gde dubina naglo skače već posle dva koraka u vodu, a talasi stvaraju ogroman povratni pritisak koji vas bukvalno vuče pod vodu.

10. Paradise Beach (Tasos) – Iako ima dugačak plićak i privlači porodice sa decom, poznata je po stvaranju nevidljivih, podmuklih struja koje vas neosetno odvlače daleko od obale.

Pet pravila koja spasavaju život: Kako pobediti "struju smrti"?

Najveći broj nesreća na moru ne dešava se zato što ljudi ne znaju da plivaju, već zbog panike. Ako vas struja uhvati i počne da vas vuče ka pučini, pridržavajte se ovih pravila:

1. Nikada ne plivajte protiv struje. To je najčešća greška koja vodi u smrt. Plivanje direktno ka obali će vas samo potpuno iscrpeti. Umesto toga, plivajte paralelno sa obalom sve dok ne izađete iz struje, pa tek onda krenite ka kopnu.

2. Crvena zastavica je sveto pismo. Ako na plaži stoji crvena zastavica, ulazak u vodu je strogo zabranjen. Čak i ako vam talasi deluju zabavno, podvodna kretanja su tada najsmrtonosnija.

3. Zaboravite alkohol pre ulaska u vodu. Više od polovine utapanja povezano je sa konzumacijom alkohola. On drastično smanjuje reflekse i daje opasan, lažni osećaj sigurnosti.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

4. Ne plivajte daleko ako niste sigurni. Držite se uvek uređenih plaža gde postoje spasioci i ne udaljavajte se od zone koja je obeležena kao bezbedna.

5. Nikada ne idite u vodu sami. Uvek obavestite nekoga na obali da ulazite u more. Kada sekunde odlučuju o životu i smrti, prisustvo druge osobe koja može da alarmira spasioce pravi ključnu razliku.

More ne prašta greške, a tirkizni Egej, koliko god delovao privlačno i bezopasno, zahteva maksimalno poštovanje. Pre nego što sledeći put zakoračite u plićak na nekoj od ovih rajskih, ali rizičnih lokacija, setite se da priroda uvek ima zadnju reč.