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Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon sastao se danas sa članom Vlade i predsednikom Komiteta za spoljne veze Sankt Peterburga Jevgenijem Dmitrijevičem Grigorijevim sa kojim je razgovarao o unapređenju kulturne saradnje.

Gujon je istakao da su, nakon predstavljanja projekata koje je Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju do sada realizovala u Rusiji u cilju promovisanja Srbije i srpsko-ruskih veza, razgovarali o mogućnostima za pokretanje novih zajedničkih inicijativa sa gradom Sankt Peterburgom u oblasti kulture, medija i obrazovanja.

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Sastanak u Sankt Peterburgu Gujon Foto: Marko Petrović KJKD

“U prethodne dve godine realizovali smo četiri značajna projekta iz oblasti javne diplomatije sa Rusijom a ovim sastankom krećemo u novi ciklus uspešne saradnje. Srećan sam što sam imao priliku da razgovaram sa Jevgenijem na ruskom, koji trenutno učim, a on sa mnom na francuskom jeziku, koji je studirao na Sanktpeterburškom državnom univerzitetu.

Oduševljen sam njegovim poznavanjem srpske kulture i istorije. Kada sam mu poklonio kaligrafski fragment Miroslavljevog jevanđelja, jedne od naših najznačajnijih knjiga, već je znao mnogo o njenom značaju i mestu koje zauzima u srpskoj i svetskoj kulturnoj baštini“, rekao je Gujon.

Sastanak u Sankt Peterburgu
Sastanak u Sankt Peterburgu Foto: Marko Petrović KJKD

On je dodao da se raduje nastavku saradnje i realizaciji zajedničkih projekata koji će dodatno osnažiti kulturne veze Srbije i Rusije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije, komiteta za kulturu i spoljne veze kao i predstavnici državnog univerziteta u Sankt Peterburgu. 
Ovim sastankom Gujon je započeo zvaničnu trodnevnu posetu Sankt Peterburgu i Moskvi koja će sutra biti nastavljena premijerom dokumentarnog filma na ruskom jeziku  o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom, istaknutom srpskom diplomati i najbližem saradniku ruskog cara Petra Velikog, čiju je realizaciju podržala Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju.

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