- Nastavljamo aktivnosti pod sloganom „Među svojima“, sa željom da budemo tamo gde su naši građani – u njihovim domovima, selima i mestima u kojima žive i rade. Danas smo u Inđiji razgovarali sa meštanima o svakodnevnim izazovima, ali i o konkretnim načinima na koje institucije mogu brže i efikasnije da pomognu - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.