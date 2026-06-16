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- Nastavljamo aktivnosti pod sloganom „Među svojima“, sa željom da budemo tamo gde su naši građani – u njihovim domovima, selima i mestima u kojima žive i rade. Danas smo u Inđiji razgovarali sa meštanima o svakodnevnim izazovima, ali i o konkretnim načinima na koje institucije mogu brže i efikasnije da pomognu - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ona naglašavama da se poverenje gradi neposrednim razgovorom, prisustvom na terenu i spremnošću da se svaki problem sasluša i rešava.

- Želimo Srbiju u kojoj smo jedni drugima oslonac, u kojoj nema nepotrebnih barijera između građana i institucija i u kojoj smo, pre svega – među svojima.

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