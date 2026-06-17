Vozače očekuje 24-časovna kontrola alkohola i psihoaktivnih supstanci: Uskoro na snazi pojačana kontrola saobraćaja
Uprava saobraćajne policije do 21. juna, zajedno sa ostalim članicama Mreže saobraćajnih policija Evrope, sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
U sklopu ove akcije u petak 19. juna širom Evrope biće realizovan takozvani Alcohol and Drugs Marathon, kada će u kontroli saobraćaja neprekidno, tokom 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.
U Srbiji u saobraćaju najvše osoba strada tokom letnje sezone, odnosno 40 odsto od ukupnog broja tokom godine, zbog čega iz saobraćajne policije apeluju na građane da u narednom periodu budu odgovorniji i oprezniji.