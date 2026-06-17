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Uprava saobraćajne policije do 21. juna, zajedno sa ostalim članicama Mreže saobraćajnih policija Evrope, sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

U sklopu ove akcije u petak 19. juna širom Evrope biće realizovan takozvani Alcohol and Drugs Marathon, kada će u kontroli saobraćaja neprekidno, tokom 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

U Srbiji u saobraćaju najvše osoba strada tokom letnje sezone, odnosno 40 odsto od ukupnog broja tokom godine, zbog čega iz saobraćajne policije apeluju na građane da u narednom periodu budu odgovorniji i oprezniji.

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