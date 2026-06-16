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Ako ste se već unapred pomirili sa satima čekanja na granici ka Grčkoj, postoji opcija koja vam može ozbiljno promeniti plan putovanja ovog leta.

Sve više putnika koji idu ka Egeju bira rutu preko Bugarske i, kako kažu, razlika se oseti već na prvom (i jedinom) prelazu.

Ono što ovu opciju čini posebno privlačnom jeste brzina prolaska, piše City magazin. Na graničnim prelazima čekanje često traje svega desetak do petnaest minuta, bez nervoze i beskonačnih kolona koje su godinama bile "normalan" deo letovanja.

Dodatni plus je činjenica da su Bugarska i Grčka u Šengen zoni, pa na njihovoj međusobnoj granici nema klasičnih kontrola i zadržavanja. U praksi to znači – voziš bez stajanja, bez vađenja dokumenata i bez uobičajenog stresa koji prati letnje migracije ka moru.

Put kroz Bugarsku je u velikoj meri i saobraćajno unapređen. Deonice su novije, asfalt je kvalitetan, a vožnja teče mirnije nego na nekim tradicionalnim rutama kroz region. Umesto iscrpljujućeg "stop and go" scenarija, ovde se vozi kontinuirano, što put čini znatno prijatnijim, posebno ako putujete noću ili sa decom.

Za mnoge vozače, ovaj pravac postaje i svojevrsno otkriće - ne samo zbog uštede vremena, već i zbog osećaja da je put do mora konačno manje stresan deo odmora, a ne njegov najnaporniji segment.

Ako ste ovog leta u potrazi za alternativom koja štedi živce i vreme, ruta preko Bugarske ka Grčkoj sve više deluje kao dobar izbor.