Milan Čolović (80) nestao je na Novom Beogradu nakon što je izašao iz KBC Bežanijska kosa. Porodica moli građane da pomognu u potrazi i jave bilo kakvu informaciju
Apel
NESTAO MILAN (80) NA NOVOM BEOGRADU! Izašao iz bolnice kada mu se izgubio trag, porodica uputila hitan apel: "Mora da primi insulin!" (FOTO)
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Milan Čolović (80) nestao je na Novom Beogradu.
Kako se navodi u apelu, izašao je iz KBC Bežanijska kosa u 11.02 časova, na strani gde se nalazi Cash&Carry prodavnica.
- Dementan je i jako slabo vidi. Nema telefon kod sebe, ima i šećer i mora da primi insulin - dodaje se u apelu.
Milan je na sebi imao roze/bordo majicu, crni donji deo trenerke, sivu jaknu i sive patike.
Foto: Ustupljena fotografija
Porodica moli sve za bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona: 0652223220 ili najbližoj policijskoj stanici.
- Svaka informacija može biti od presudne važnosti - dodaju.
Kurir.rs
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