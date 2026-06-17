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Ovaj biznis je pokrenuo Miličin deda, koji je od 2007. godine u ugostiteljstvu, i ona je prepoznala taj put kao svoju budućnost. 

- Subvencije ste koristili onda kada ste registrovali preduzetničku radnju. 380.000 dinara. Opet je značilo u toj prvoj godini pretpostavljam, mislim sad na početku - upitala je ministarka, na šta je dobila potvrdan odgovor.

- Naravno, to mi je bio ozbiljan vetar u leđa, i zahvalna sam i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i pogotovo filijali Sremska Mitrovica koja je zaista od svake pomoći. I sve što mi nije jasno oni su pomogli. Ja sam ih zvala možda čak i sto puta dnevno.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski kratko je rekla - isplatilo se.

- Mi smo na području Sremskog okruga primenjivali program Garancija za mlade. i preko četiri i po hiljade lica je prošlo kroz program. Od toga je preko 2000 mladih dobilo posao. Neki su koristili subvencije, neki su se bez tih podsticaja zaposlili. Značajan broj njih je dobio i obuku, jer je važno da se stiču i nove veštine, tako da smo zadovoljni rezultatima Garancija za mlade. Ona će od 2027. godine da važi u celoj Srbiji, jer Srbija koja radi, i Srbija koja se gradi je Srbija budućnosti - kazala je ona.

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