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Na Instagram profilu "valjevo_live" objavljen je još jedan uznemirujući snimak bahate i izuzetno opasne vožnje na srpskim putevima, na kojem se vidi automobil koji se velikom brzinom kreće auto-putem "Miloš Veliki" u kontrasmeru.

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, vozač se kretao trakom namenjenom za saobraćaj iz suprotnog smera, i to na deonici od naplatne rampe ka Jakovu, čime je direktno ugrozio bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Objava je izazvala brojne reakcije i oštre komentare korisnika, koji su ovakvo ponašanje ocenili kao krajnje neodgovorno i opasno.

"U zatvor odmah, i trajno oduzimanje dozvole, ovo su ubice na putevima", napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko poručio: "O Bože gospode dokle više?"

Ovo, međutim, nije prvi slučaj vožnje u suprotnom smeru na srpskim putevima, a slične situacije su u prethodnom periodu više puta izazivale zabrinutost javnosti. Iako su nadležni ranije apelovali na vozače i dodatno pojačali signalizaciju na pojedinim deonicama, ovakvi incidenti i dalje se povremeno ponavljaju.

Podsećamo, nasilnička vožnja i kretanje u suprotnom smeru na auto-putu spadaju u teže saobraćajne prekršaje i povlače oduzimanje vozačke dozvole na duži period, novčane kazne do 150.000 dinara, kao i kaznene poene do 15. U zavisnosti od posledica i ugrožavanja bezbednosti, moguće su i zatvorske kazne.