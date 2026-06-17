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Osmaci su birali između pet predmeta, a najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija.

Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30 časova, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova, uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad.

Mala matura za osmake počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a 16. juna su polagali test iz matematike.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Kako je navedeno na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole - šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Na testu iz srpskog, odnosno maternjeg, jezika i matematike može se osvojiti po najviše 14 bodova, dok se na testu iz izabranog predmeta može osvojiti najviše 12 bodova.

Završni ispit za učenike osmog razreda sprovodi se po strogo definisanim procedurama koje obuhvataju bezbednu distribuciju, čuvanje i kontrolu testova, kao i jedinstvena pravila polaganja koja važe na teritoriji cele Srbije.