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Osnovno znanje prve pomoći, postalo je nažalost svakodnevna potreba, usled velikog broja saobraćajnih nezgoda, naglih promena vremena, ali i toplotnih talasa.

Koje su osnovne tehnike prve pomoći, ali i šta moramo da znamo ,a šta nikako ne smemo da radimo ukoliko osoba pored nas kolabira, za emisiju "Redakcija", otkrila je Nevena Živić - sekretarka Crvenog krsta Stari Grad.

- Osnovne mere prve pomoći podrazumevaju kako da pristupimo osobi koja se nalazi u besvesnom stanju, kako da reagujemo ukoliko osoba nema vitalne funkcije ili ne diše, kao i šta da radimo u slučaju ozbiljnog krvarenja. To su tri osnovne situacije u kojima možemo nekome da spasimo život, ubrzamo oporavak ili pomognemo do dolaska stručne pomoći. Najvažnije je da se ove veštine mogu naučiti i da ih svako od nas može primeniti kada se zatekne na licu mesta - počela je Živić.

Nevena Živić - sekretarka Crvenog krsta Stari Grad Foto: Kurir Televizija

Kako reagovati u prvim minutima nesvestice?

Za jutarnji program Kurir televizije objasnila je osnovne korake koje treba preduzeti kada nekome pozli usled vrućine ili boravka u zagušljivom prostoru, naglašavajući da je najvažnije pravilno i smireno postupanje do dolaska pomoći.

- Ukoliko je osobi pozlilo zbog vrućine ili boravka u zagušljivom prostoru, kao što je autobus, potrebno je da joj obezbedimo svež vazduh, postavimo je u ležeći položaj i, po mogućstvu, podignemo noge. Ne treba šamarati osobu niti je polivati velikim količinama vode. Dovoljno je da je osvežimo i pokušamo da joj olakšamo dok ne dođe sebi - kaže ona.

Dalje navodi osnovne korake prve pomoći kod osobe koja je kolabirala, ističući da je važno brzo reagovati, obezbediti osnovnu negu i ostati uz nju do dolaska Hitne pomoći.

- Najpre treba raskomotiti osobu i osloboditi je svega što je steže, posebno u predelu vrata. Ukoliko imamo vodu, možemo da umijemo osobu ili joj nakvasimo usne. Preporučuje se i podizanje nogu kako bi se poboljšala cirkulacija. Važno je da osobu rashladimo koliko je moguće i da ostanemo uz nju dok joj ne bude bolje ili dok ne stigne Hitna pomoć. Nikako ne treba ostavljati osobu samu nakon što povrati svest - navela je Živić.

Foto: Kurir Televizija

- S obzirom na to da se nalazimo u centru grada, veliki broj beskućnika svakodnevno prolazi kroz naše prostorije. Oni svakog radnog dana, od 10 do 14 časova, mogu da dođu i izaberu garderobu koja im je potrebna za trenutne vremenske uslove. Apelujemo na građane da doniraju garderobu koja odgovara godišnjem dobu.

Razumemo da mnogi žele da oslobode prostor u svojim ormarima, ali nam trenutno nisu potrebni kaputi, jakne i debeli džemperi. Najpotrebnije su majice, košulje i laganija odeća, odnosno sve ono što i sami nosimo tokom ovih toplih dana. Naravno, dobrodošle su i duže pantalone, koje su korisnicima često potrebne bez obzira na godišnje doba - za emisiju "Redakcija", zaključila je Živić.

03:17 Evo kako spasiti osobu pored vas koja je kolabirala: Oglasila se sekretarka Crvenog Krsta i otkrila tri osnovne situacije u kojima možemo nekome spasiti život Izvor: Kurir televizija

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