Kurir i ove srede donosi poklon koji će mnogima olakšati svakodnevicu. Uz primerak Kurira čitaoce očekuje koristan dodatak – NORO tračice za nos, koje pomažu da se diše lakše i slobodnije. Uz primerak novina dobijate 3 tračice, kao i flajer sa uputstvom za pravilno korišćenje, kako biste odmah mogli da ih isprobate.

NORO tračice su praktično i jednostavno rešenje koje pomaže da se prošire nosni kanali i omogući bolji protok vazduha. Dovoljno je da se tračica zalepi preko nosa i njen poseban dizajn blago podiže nosne prolaze, čime se olakšava disanje. Naročito su korisne tokom noći jer mogu pomoći prilikom otežanog disanja i hrkanja, ali i tokom dana, kada vam je potreban bolji protok vazduha – bilo da ste u pokretu, na poslu ili tokom fizičke aktivnosti.

Mnogi ljudi imaju problem sa zapušenim nosom zbog prehlade, alergije, promene vremena ili umora, a upravo u takvim situacijama ovakve tračice mogu doneti brzo i jednostavno olakšanje. Njihova primena je veoma laka – dovoljno je da se zalepe na čist i suv nos, a efekat se oseća gotovo odmah.