Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja.
stanje na putevima
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Saobraćaj van većih gradova je umerenog intenziteta, saopštio je danas Auto moto savez Srbije (AMSS).
Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Granični prelazi ka moru prazni Foto: screenshot MUP Srbije
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Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko pet sati, dok se na prelazima Horgoš, Batrovci i Bezdan zadržavaju oko tri sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.
Kurir.rs/Beta/AMSS kamere
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