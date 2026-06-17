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Saobraćaj van većih gradova je umerenog intenziteta, saopštio je danas Auto moto savez Srbije (AMSS).

Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Granični prelazi ka moru prazni Foto: screenshot MUP Srbije

Kamioni se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko pet sati, dok se na prelazima Horgoš, Batrovci i Bezdan zadržavaju oko tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. 

Kurir.rs/Beta/AMSS kamere

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