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Sardinija se ne pamti samo po plažama, iako su one među najlepšima na Mediteranu. Pamti se po osećaju kada prvi put ugledate more koje menja nijanse od svetloplave do tirkizne, po mirisu borova koji dopire sa obale, po malim gradovima u kojima se dan završava sporije i po onom posebnom ritmu ostrva koji vas nenametljivo osvoji.

Ovo je destinacija koja ne traži da žurite. Na Sardiniji je dovoljno pronaći mirnu uvalu, prošetati kamenim ulicama Alghera, zastati na večeri uz lokalno vino i svežu ribu ili jednostavno ostati duže pored mora, bez potrebe da svaki trenutak bude isplaniran.

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Upravo u tome je njena posebnost. Sardinija nije samo ostrvo za odmor, već mesto koje spaja prirodu, autentičnost, dobru hranu, čisto more i opušten mediteranski način života u iskustvo koje se dugo pamti. Ostrvo je dovoljno veliko da svakog dana otkrijete nešto novo, a dovoljno autentično da nigde ne izgubite osećaj da ste na Sardiniji.

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More koje menja predstavu o Mediteranu

Kada se govori o Sardiniji, gotovo svi prvo pomisle na more. I to s razlogom. Plaže poput onih u okolini Alghera, Stintina, Costa Smeralde ili zaliva Orosei često se porede sa najlepšim tropskim destinacijama sveta. Razlika je samo u tome što se nalaze na svega nekoliko sati leta od Srbije. More ovde nije samo lepo. Ono je neverovatno čisto, prozirno i puno nijansi plave i tirkizne boje koje se menjaju tokom dana.

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Gradovi koji imaju dušu

Sardinija nije destinacija u kojoj ćete dane provoditi isključivo na plaži. Alghero osvaja svojim kamenim ulicama i katalonskim šarmom. Cagliari kombinuje istoriju, kulturu i mediteranski način života. Mala primorska mesta kriju restorane, trgove i šetališta na kojima se život odvija bez žurbe. Ovde nije potrebno praviti plan za svaki sat dana. Dovoljno je prepustiti se ritmu ostrva. Priroda koja izgleda netaknuto Veliki deo Sardinije ostao je sačuvan od masovne urbanizacije. Borove šume spuštaju se do mora, nacionalni parkovi kriju spektakularne pejzaže, a obala je prepuna skrivenih uvala do kojih se dolazi brodom ili pešačkim stazama. Upravo zbog toga Sardinija ostavlja utisak mnogo udaljenije i egzotičnije destinacije nego što zaista jeste.

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Hrana zbog koje se putuje Na Sardiniji se ne jede na brzinu. Lokalni sirevi, sveža riba, domaća testenina, maslinovo ulje i čuvena sardinska vina deo su svakodnevnog života. Ručak i večera ovde nisu samo obrok, već društveni događaj. Svaki deo ostrva ima svoje specijalitete, pa je istraživanje lokalne gastronomije gotovo jednako zanimljivo kao i obilazak plaža.

Ostrvo za svakoga Jedna od najvećih prednosti Sardinije jeste to što odgovara gotovo svim tipovima putnika. Porodice dolaze zbog lepih peščanih plaža i čistog mora. Parovi zbog romantičnih gradova i spektakularnih zalazaka sunca. Ljubitelji aktivnog odmora zbog jedrenja, ronjenja, biciklizma i planinarenja. Oni koji traže mir dolaze zbog prirode i sporijeg ritma života.

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Retko koja mediteranska destinacija uspeva da objedini toliko različitih iskustava na jednom mestu.

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Ako postoji destinacija koja može da spoji kristalno čisto more, prelepe plaže, autentične gradove, vrhunsku gastronomiju i opušten mediteranski način života, onda je to Sardinija. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.