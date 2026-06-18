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Kupovina placa pored reke za mnoge predstavlja ostvarenje sna o vikendici, mestu za odmor ili begu od gradske gužve. Upravo zato je oglas koji se pojavio u jednoj Fejsbuk grupi izazvao interesovanje brojnih korisnika.

Vlasnica je ponudila plac od čak 17 ari sa direktnim izlazom na reku, a cena je mnoge iznenadila.

Plac kvadratnog oblika i izlaz na reku

Prema navodima iz oglasa, parcela ima površinu od 17 ari i nalazi se na mirnoj lokaciji do koje vodi put.

Posebno se ističe da je plac pravilnog, kvadratnog oblika, što budućim vlasnicima može olakšati planiranje gradnje ili uređenja prostora.

Najveća prednost, kako navodi vlasnica, jeste izlaz na reku.

Front parcele uz reku širok je čak 35 metara, što pruža dovoljno prostora za različite namene – od vikendice i mesta za odmor do kampovanja i boravka u prirodi.

Foto: Shutterstock

Idealno za vikendicu ili beg od gradske gužve

Poslednjih godina sve je veće interesovanje za placeve van gradova, posebno one koji se nalaze u blizini vode.

Mnogi kupci traže manje parcele za vikendice, dok pojedini žele prostor za kamp prikolice, montažne objekte ili jednostavno mesto za odmor tokom toplijih meseci.

Zbog toga oglasi sa direktnim izlazom na reku često brzo privuku pažnju potencijalnih kupaca.

Cena iznenadila mnoge

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste cena.

Vlasnica navodi da se plac od 17 ari prodaje za 6.800 evra, kao i da je reč o privatnoj svojini sa mogućnošću brzog prenosa vlasništva.

Iako lokacija nije navedena u samoj objavi, brojni korisnici komentarisali su da je cena znatno niža od onih koje se trenutno mogu pronaći za slične placeve uz vodu.

Da li će oglas brzo pronaći kupca, ostaje da se vidi, ali je već izazvao veliko interesovanje među ljubiteljima prirode i vikendica.