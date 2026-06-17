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Godinama bacamo novac na agresivnu hemiju i izbeljivače koji samo "zamaskiraju" fleke i ostave zid mokrim. A onda mi je majstor rekao da svi pravimo ogromnu grešku i otkrio mi genijalan, jeftin trik iz apoteke koji zauvek uništava problem iz korena, bez ribanja do bola.

Ako vas muči uporna buđ na zidovima koja se vraća čim se okrenete, sigurno vam je preko glave stalnog ribanja i krečenja bez ikakvog efekta. Koliko god puta da sredite kupatilo, crne tačkice u uglovima se uvek vrate, a pravi problem leži u tome što se godinama borimo sa pogrešnim sredstvima.

Zašto se plesan stalno vraća? Mnogi misle da je rešenje jednostavno prekrečiti problematičan deo, ali boja preko crne fleke je samo "zavesa". Spore ostaju žive ispod sloja kreča, pa čim poraste vlažnost, one ponovo izbijaju na površinu za desetak dana.

Problem je naročito izražen u kupatilima bez prozora i sa slabom ventilacijom, gde se para od tuširanja lepi za hladne uglove. Takođe, čišćenje izbeljivačima ili razblaživanje sredstava vodom je greška – voda hrani plesan, dok izbeljivač ostavi zid mokrim i sutradan vraća problem.

Trik od 50 dinara koji ubija sporu na licu mesta

Tajna nije u skupim sprejevima, već u sastojku iz apoteke koji efikasno suši vlagu i ubija njenog uzročnika. Sve što vam je potrebno je bočica devedesetpostotnog alkohola. Cela flašica košta manje od 200 dinara, a za jedno temeljno čišćenje potrošićete jedva 50 dinara.

Evo kako izgleda postupak koji traje manje od 5 minuta po uglu:

Alkohol čisti crne zidove u kupatilu

Sipajte alkohol u prskalicu (ili nakvasite krpu ako je nemate). Nikako ga ne razblažujte vodom!.

Naprskajte alkohol direktno na crne fleke na zidu i ostavite da deluje deset minuta.

Uzmite staru četkicu za zube i kružno istrljajte fuge. Primetićete da se buđ otpušta odmah, bez mukotrpnog ribanja.

Na kraju obavezno prebrišite površinu suvom krpom i ne ispirajte vodom.

Kako da sprečite povratak vlage?

Najveći problem nije sama plesan, već vlaga koja je hrani. Posle svakog tuširanja, otvorite vrata kupatila na bar pet minuta ili odškrinite prozor ukoliko ga imate. Suvi uglovi se ne buđaju, a ako jednom nedeljno preventivno pređete alkoholom preko čistih fuga, mesecima nećete morati ništa da ribate.

Kada je ipak vreme za majstora?

Ovaj trik rešava kondenzacionu vlagu, ali ako je zid vlažan na dodir i kada napolju ne pada kiša, a buđ se konstantno vraća na isto mesto, problem je verovatno dublji. U pitanju može biti loša hidroizolacija ili pukla cev. Tada četkica ne pomaže i potrebno je pozvati stručnjaka pre nego što vlaga uništi malter, a račun naraste na hiljade dinara.