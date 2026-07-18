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U junu 2026.godine, prvi put u istoriji, čovek je primio takozvanu "injekciju mladosti" kako bi vratio vid. U ovom istorijskom eksperimentu, prva injekcija ubrizgana je u oko pacijenta koji boluje od glaukoma. Lekari i naučnici će tokom narednih šest meseci neprekidno pratiti pacijenta kako bi utvrdili koliko efikasno ova tehnika vraća vid, ali i da bi pratili eventualne bezbednosne probleme.

Vest na koju niko nije ostao ravnodušan obišla je svet i otvorila mnoga pitanja. Da li je čovečanstvo napravilo prvi korak ka preokretanju procesa starenja?

Za emisiju "Redakcija", govorio je profesor doktor Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, stručnjak u oblasti fiziologije. Prof. dr Vladimir Jakovljević istakao je da terapije zasnovane na ćelijskom reprogramiranju predstavljaju obećavajući korak ka usporavanju procesa starenja, ali da njihovu stvarnu efikasnost i bezbednost tek treba potvrditi kroz klinička istraživanja.

21.vek kao vreme ozbiljnih medicinskih intervencija

Komentarišući eksperimentalnu terapiju koja se u javnosti naziva „injekcijom mladosti“, profesor Jakovljević ocenio je da savremena medicina ulazi u eru velikih otkrića, ali je naglasio da cilj nije zaustavljanje starenja, već produženje perioda zdravlja, vitalnosti i kvalitetnog života.

- Očigledno je da je 21.vek vreme ozbiljnih medicinskih intervencija, velikih istraživanja i njihove praktične primene. Uvek volim da kažem da, kada govorimo o najvećim dostignućima medicine u prethodnom periodu, jedina istinski kauzalna, odnosno uzročna terapija, koja direktno rešava problem, bila je antimikrobna terapija.

Sve ostalo uglavnom je bilo simptomatsko lečenje, ublažavanje simptoma ili odlaganje posledica bolesti. Kada govorimo o ovom svojevrsnom „eliksiru mladosti“, odnosno o odlaganju starenja, odmah se setim svog mentora, profesora Mujovića, koji je često govorio:

- Ako ne možemo da usporimo starenje, možemo da produžimo mladost. Drugim rečima, možda ne možemo sprečiti dolazak starosti, ali možemo produžiti period vitalnosti i dobrog zdravlja - rekao je profesor.

prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu Foto: Kurir Televizija

Kako ističe profesor Jakovljević, potraga za načinima da se produži period zdravlja i vitalnosti danas je u fokusu medicine, a sve veći broj specijalizovanih longevity klinika svedoči o značaju koji ova oblast dobija širom sveta.

- Ovo je danas apsolutni hit u svetu. Postoje čak i specijalizovane klinike koje se bave upravo tim pitanjem, takozvane longevity klinike, čiji je cilj produžavanje zdravog životnog veka. Suština je u tome da način života, zdravlje i opšte blagostanje omoguće usporavanje procesa starenja, koji je prirodan i neminovan fiziološki proces.

Cilj je da se on uspori ili da se njegove posledice učine podnošljivijim za svakog pojedinca. Svi mi, u većoj ili manjoj meri, želimo da što duže ostanemo zdravi i vitalni. Ako uzmemo da je prosečan životni vek u Srbiji oko 75 do 80 godina, jasno je zašto je ova tema toliko važna - istakao je on.

Oprez uprkos obećavajućim istraživanjima

Ukazujući na primere populacija poznatih po dugovečnosti, profesor dr Vladimir Jakovljević ocenio je da stres igra značajnu ulogu u procesu starenja, ali je naglasio da, uprkos velikim očekivanjima od genetskih intervencija, prve rezultate istraživanja treba sačekati sa dozom opreza.

- Postoje i zanimljivi primeri određenih populacija, poput stanovnika Kavkaza, Japana ili ljudi koji žive u planinskim predelima, gde se često beleži dug životni vek. Po mom mišljenju, jedan od ključnih faktora jeste nivo stresa. Upravo zato danas pokušavamo da eliminišemo ili smanjimo uticaj faktora koji negativno deluju na naš organizam i genom. Genetskim intervencijama pokušava se dodatno unaprediti taj proces, što svakako predstavlja veliki tehnološki iskorak. Međutim, neophodan je oprez. Uvek sam zagovornik toga da se sačeka i vidi kakvi će biti prvi rezultati.

Sigurno je da iza ovog projekta stoje ugledni američki univerziteti i veoma bogati investitori, koji verovatno i sami imaju interes da produže životni vek i očuvaju zdravlje. Tehnologije ovog tipa obično se dugo ispituju pre nego što dođu u javnost,a ono što javnost vidi često je rezultat višegodišnjeg rada i brojnih prethodnih provera. Videćemo kakvi će biti rezultati na široj populaciji, ali u ovom trenutku sve deluje veoma obećavajuće - ispričao je Vladimir Jakovljević za emisiju "Redakcija".

Iako je prva primena takozvane „injekcije mladosti“ na čoveku otvorila novo poglavlje u medicinskim istraživanjima, stručnjaci poručuju da je za konačne odgovore o njenoj bezbednosti i efikasnosti potrebno vreme. Kako ističe profesor Jakovljević, rezultati predstojećih kliničkih ispitivanja pokazaće da li je reč o istinskom proboju u borbi protiv starenja ili tek o još jednom obećavajućem koraku na tom putu.

06:32 "AKO NE MOŽEMO DA USPORIMO STARENJE, MOŽEMO DA PRODUŽIMO MLADOST" Prof. dr Vladimir Jakovljević o "ELIKSIRU MLADOSTI" Izvor: Kurir televizija



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